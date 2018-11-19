В Первой столице пройдет фестиваль национальных культур

Фестиваль Харьков – наш дом состоится 21 ноября.
XII Городской фестиваль национальных культур «Харьков – наш дом» пройдет 21 ноября во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Пушкинская, 79/1).
Свою культуру представят творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений города, которые исполнят традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.
Как отметили организаторы, Харьковский фестиваль культур призван объединять людей, учить общество толерантному отношению друг к другу и представлять богатство культур других национальностей.
«Взаимопонимание и согласие между представителями различных национальных групп в значительной степени основывается на знании культуры и быта друг друга, проявлении уважения к их особенностям. Специально для фестиваля национальных культур «Харьков – наш дом» была написана песня, которая стала гимном фестиваля», - сообщили организаторы.
Начало - в 17:00.
Отметим, что на территории Харьковской области проживают представители более 100 национальностей и народностей. Наиболее многочисленные национальности – это украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины и татары. В Харькове зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает более 25% населения города.
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