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19.11.2018  17:16   

В Первой столице пройдет фестиваль национальных культур

Фестиваль Харьков – наш дом состоится 21 ноября.


http://pravoslavye.org.ua

XII Городской фестиваль национальных культур «Харьков – наш дом» пройдет 21 ноября во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Пушкинская, 79/1).

Свою культуру представят творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений города, которые исполнят традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.

Как отметили организаторы, Харьковский фестиваль культур призван объединять людей, учить общество толерантному отношению друг к другу и представлять богатство культур других национальностей.

«Взаимопонимание и согласие между представителями различных национальных групп в значительной степени основывается на знании культуры и быта друг друга, проявлении уважения к их особенностям. Специально для фестиваля национальных культур «Харьков – наш дом» была написана песня, которая стала гимном фестиваля», - сообщили организаторы.

Начало - в 17:00.

Отметим, что на территории Харьковской области проживают представители более 100 национальностей и народностей. Наиболее многочисленные национальности – это украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины и татары. В Харькове зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает более 25% населения города.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль культур, харьков
 
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