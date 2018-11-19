19.11.2018 08:42

Выставку, посвященную памяти жертв Голодомора, презентует художественный музей

Открытие экспозиции состоится 21 ноября в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.



// ХОГА

Основу экспозиции составляют современные плакаты харьковских художников, членов Международной ассоциации дизайнеров-графиков «4-й блок».



Плакаты играют роль информационно-смысловой и эмоциональной антитезы представленным на выставке живописным произведениям из коллекции музея, которые датированы адскими для украинской нации 1930-ми годами. Подтверждая позицию «первой силы государства, которая возникла раньше армии, флота и коммерции», искусство в те трагические годы добросовестно работало, создавая для грядущих поколений мифы новейшей истории Украины.



«Полотно Ивана Шульги «Г.И.Петровский среди колхозников» (1931) дает возможность почувствовать позицию официального советского искусства, которое внедряло в сознание идею успешной коллективизации крестьянских хозяйств, – рассказывают в музее. – Картина «Колхозное жито» Николая Бурачека 1930 года не может не вызывать вопросов о том, как на благодатно-плодородной земле произошел невиданный в цивилизованном мире голод, унесший, только по документально подтвержденным фактам, до четырех миллионов человек взрослого населения. Ответы на эти вопросы, как теперь стало известно, следует связывать не только с официально существующей семьдесят лет версией неурожая-недорода, но именно с санкционированными государством карательными мерами за недопоставку зерновых, направленными на крестьянство. Образ колхозницы, созданный Петром Супониным в 1938 году, вызывает щемление в каждом сердце, потому что он воспринимается обобщением многострадального поколения наших бабушек, которые с искренними молитвами в сердце, стойкостью ответственности перед ближними пережили голодное лихолетье...».



Информационную составляющую выставки дополнит запланирована демонстрация фильма Анны Гин «Жернова голода», который был создан в 2008 году по воспоминаниям жителей 17 районов Харьковской области – уцелевших очевидцев Голодомора.



Выставка подготовлена при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Дар».