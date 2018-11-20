20.11.2018 09:48

Известный мастер керамики представит свои новые работы

23 ноября в 16:00 в выставочном зале Харьковского художественного музея откроется выставка керамики и графики Петра Мося.



// ХОГА

Будут представлены около сорока скульптур, где фантазийный дар художника наделил керамические композиции неповторимостью мифических персонажей.

Авторский стиль Петра Мося сочетает приемы гончарства, лепки и декоративной росписи с эмоциональной выразительностью пластических масс, многообразием композиционных решений и сюжетных вариаций.



Справка. Петр Мось родился в 1948 году на Волыни. Учился в Харьковском государственном художественном училище (1966-1968). Окончил в 1976 году Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства, отделение художественной керамики. С 1976 года живет и работает в Харькове. С 1977 года участвует в городских, областных и республиканских выставках. Произведения Петра Мося хранятся в Харьковском художественном музее, Львовской картинной галерее, Киевском музее современного искусства, а также в частных отечественных и европейских коллекциях.

