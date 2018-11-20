Главная Новости Культура и Туризм Иглой и крючком: студенты-медики примут участие в неотраслевом конкурсе
20.11.2018  14:37   

Иглой и крючком: студенты-медики примут участие в неотраслевом конкурсе

С 20 ноября по 4 декабря в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка работ студентов-медиков «Вдохновение–2018».


// ХОГА

Представленные на выставке работы выполнены для участия в областном отраслевом конкурсе декоративно-прикладного искусства профсоюзной студенческой молодежи.

77 молодых авторов-любителей, студентов медицинских учебных заведений Харькова и области представили 112 своих работ для конкурсного оценивания.

Экспонаты выставки выполнены техниками бисероплетения, вышивки, аппликации, вязания крючком и спицами.

Победителей конкурса определит жюри в составе членов отраслевого профсоюза и специалистов декоративно-прикладного искусства.

Торжественное награждение состоится 4 декабря в 14:00.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.11 Культура и Туризм Известный мастер керамики представит свои новые работы 20.11 Культура и Туризм Выставку, посвященную памяти жертв Голодомора, презентует художественный музей 16.11 Культура и Туризм Авторы выставки проведут творческую встречу с элементами мастер-шоу
 
 

Видео

В Харькове прошел Чемпионат Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 