20.11.2018 14:37

Иглой и крючком: студенты-медики примут участие в неотраслевом конкурсе

С 20 ноября по 4 декабря в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка работ студентов-медиков «Вдохновение–2018».



// ХОГА

Представленные на выставке работы выполнены для участия в областном отраслевом конкурсе декоративно-прикладного искусства профсоюзной студенческой молодежи.



77 молодых авторов-любителей, студентов медицинских учебных заведений Харькова и области представили 112 своих работ для конкурсного оценивания.



Экспонаты выставки выполнены техниками бисероплетения, вышивки, аппликации, вязания крючком и спицами.



Победителей конкурса определит жюри в составе членов отраслевого профсоюза и специалистов декоративно-прикладного искусства.



Торжественное награждение состоится 4 декабря в 14:00.