Иглой и крючком: студенты-медики примут участие в неотраслевом конкурсе

С 20 ноября по 4 декабря в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка работ студентов-медиков «Вдохновение–2018».
Представленные на выставке работы выполнены для участия в областном отраслевом конкурсе декоративно-прикладного искусства профсоюзной студенческой молодежи.
77 молодых авторов-любителей, студентов медицинских учебных заведений Харькова и области представили 112 своих работ для конкурсного оценивания.
Экспонаты выставки выполнены техниками бисероплетения, вышивки, аппликации, вязания крючком и спицами.
Победителей конкурса определит жюри в составе членов отраслевого профсоюза и специалистов декоративно-прикладного искусства.
Торжественное награждение состоится 4 декабря в 14:00.
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