20.11.2018 16:15

В Харькове пройдут Инновационный форум и Ярмарка стартапов

В Первой столице презентуют лучшие стартапы и обсудят городские инновации.



city.kharkov.ua

Ярмарка стартапов и Инновационный форум пройдут 22-23 ноября в научно-библиотечном центре Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 84-а, 10 эт.).



В первый день мероприятия состоится презентация научно-методического издания «Прикладные аспекты управления проектами в публичной сфере» – практического пособия для представителей территориальной громады города, которые планируют свое участие в конкурсах проектов, организованных Харьковским городским советом, другими украинскими и зарубежными донорами. Также свои проекты презентуют выпускники школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School», победители городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, которые успешно реализованы в Харькове.



«Ярмарка стартапов будет интересна для тех, кто нацелен на реализацию и продвижение своих идей, а также для тех, кто хочет работать с грантами. В прошлом году выпускниками «Open Grants School» стали 200 слушателей. Это уникальный проект, который дал дорогу в жизнь уже многим идеям. Основная цель проекта – научить креативных харьковчан и представителей общественных организаций оформлять заявки для получения грантов как от Харьковского городского совета, так и других грантодательных организаций», – рассказала инициатор и организатор мероприятия, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская.



В рамках первого дня форума состоится выставка стартапов харьковских вузов и пройдут панельные дискуссии.



23 ноября состоится Инновационный форум по темам: «Стратегия развития города Харькова»; «Офис реформ как инновационный продукт»; «Энергоэффективность в строительстве и энергосбережение»; «Кластеры и разумное развитие экономики».



По итогам форума планируется подписание меморандума между Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, представителями вузов Харькова и научно-исследовательских организаций в сфере развития и внедрения инновационных технологий.



С программой ярмарки стартапов и инновационного форума можно ознакомиться здесь.



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