В Первой столице пройдет фестиваль документального кино (ВИДЕО)

В кинотеатрах, университетах и музеях покажут более 20 картин на тему прав человека.
Как сообщает МГ Объектив, странствующий кинофестиваль проходит ежегодно в разных городах Украины. В Харькове зрителям предлагается 22 фильма украинских и зарубежных режиссеров. Кураторы отмечают, что время открытия фестиваля выбран не случайно.
Юрий Чумак, председатель «Центра правовых и политических исследований" ДУМА "
Права человека - они держатся на понятиях достоинства и свободы. И 21 ноября 2013, когда началась Революция достоинства, люди тоже вышли за европейские ценности, базой которых является именно права и свободы человека.
Основные локации, где будут представлены фильмы - это университеты, кинотеатры и музеи, в зависимости от сюжета. После показов посетители смогут присоединиться к обсуждению.
Ольга Алферова, помощница президента Харьковского университетского консорциума
Дело будет идти о трудовом рабстве и сейчас мы знаем, что это очень популярная тема среди студенчества: миграция трудовая миграция для обучения и мы, конечно, будем говорить о правовых аспектах.
На Харьковщине фестиваль будет проходить до 10 декабря. С программой можно ознакомиться на сайте Docudays UA.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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