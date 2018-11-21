21.11.2018 16:19

В Первой столице пройдет фестиваль документального кино (ВИДЕО)

В кинотеатрах, университетах и ​​музеях покажут более 20 картин на тему прав человека.



objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, странствующий кинофестиваль проходит ежегодно в разных городах Украины. В Харькове зрителям предлагается 22 фильма украинских и зарубежных режиссеров. Кураторы отмечают, что время открытия фестиваля выбран не случайно.



Юрий Чумак, председатель «Центра правовых и политических исследований" ДУМА "



Права человека - они держатся на понятиях достоинства и свободы. И 21 ноября 2013, когда началась Революция достоинства, люди тоже вышли за европейские ценности, базой которых является именно права и свободы человека.



Основные локации, где будут представлены фильмы - это университеты, кинотеатры и музеи, в зависимости от сюжета. После показов посетители смогут присоединиться к обсуждению.



Ольга Алферова, помощница президента Харьковского университетского консорциума



Дело будет идти о трудовом рабстве и сейчас мы знаем, что это очень популярная тема среди студенчества: миграция трудовая миграция для обучения и мы, конечно, будем говорить о правовых аспектах.



На Харьковщине фестиваль будет проходить до 10 декабря. С программой можно ознакомиться на сайте Docudays UA.