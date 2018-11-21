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21.11.2018  16:19   

В Первой столице пройдет фестиваль документального кино (ВИДЕО)

В кинотеатрах, университетах и ​​музеях покажут более 20 картин на тему прав человека.


objectiv.tv

 Как сообщает МГ Объектив, странствующий кинофестиваль проходит ежегодно в разных городах Украины.  В Харькове зрителям предлагается 22 фильма украинских и зарубежных режиссеров.  Кураторы отмечают, что время открытия фестиваля выбран не случайно.

 Юрий Чумак, председатель «Центра правовых и политических исследований" ДУМА "

 Права человека - они держатся на понятиях достоинства и свободы.  И 21 ноября 2013, когда началась Революция достоинства, люди тоже вышли за европейские ценности, базой которых является именно права и свободы человека.

 Основные локации, где будут представлены фильмы - это университеты, кинотеатры и музеи, в зависимости от сюжета.  После показов посетители смогут присоединиться к обсуждению.

 Ольга Алферова, помощница президента Харьковского университетского консорциума

 Дело будет идти о трудовом рабстве и сейчас мы знаем, что это очень популярная тема среди студенчества: миграция трудовая миграция для обучения и мы, конечно, будем говорить о правовых аспектах.

 На Харьковщине фестиваль будет проходить до 10 декабря.  С программой можно ознакомиться на сайте Docudays UA.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  фестиваль документального кино, харьков
 
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