В Харькове открывают двухдневную выставку художницы

Выставка художественных работ Татьяны Пархоменко пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщины» 23, 24 и 26 ноября, а встреча с автором состоится 23 ноября в 17:00.
«Мир живописи Татьяны Пархоменко - это ее край, который начинается от родного села Лиман, открывает живописные пейзажи Змиевщины и простирается далеко во вселенную, но корнями своими переходит в чувства и мысли художницы, - рассказывают в галерее. - В своем творчестве художница предпочитает реалистичную манеру, много внимания уделяет цвету, ее полотна отличаются яркостью и эмоциональностью».
Произведения Татьяны Пархоменко экспонировались на различных персональных и коллективных выставках в г. Змиеве и г.Харькове.
На творческой встрече с художницей можно будет ознакомиться с ее другими работами, послушать рассказ о творческом пути, задать вопрос и окунуться в авторскую поэзию, которая удачно гармонирует с живописью.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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