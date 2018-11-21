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21.11.2018  17:30   

В Харькове открывают двухдневную выставку художницы

Выставка художественных работ Татьяны Пархоменко пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщины» 23, 24 и 26 ноября, а встреча с автором состоится 23 ноября в 17:00.


// ХОГА
В основу экспозиции «Эти красочные полотна на жизнь мою похожи...» вошли 22 работы: 18 живописных картин и 4 работы из бересты.

«Мир живописи Татьяны Пархоменко - это ее край, который начинается от родного села Лиман, открывает живописные пейзажи Змиевщины и простирается далеко во вселенную, но корнями своими переходит в чувства и мысли художницы, - рассказывают в галерее. - В своем творчестве художница предпочитает реалистичную манеру, много внимания уделяет цвету, ее полотна отличаются яркостью и эмоциональностью».

Произведения Татьяны Пархоменко экспонировались на различных персональных и коллективных выставках в г. Змиеве и г.Харькове.

На творческой встрече с художницей можно будет ознакомиться с ее другими работами, послушать рассказ о творческом пути, задать вопрос и окунуться в авторскую поэзию, которая удачно гармонирует с живописью.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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