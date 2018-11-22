ДК Строителей отмечает 90-летний юбилей

Концерт «От сердца - к сердцу», посвященный 90-летию со дня основания Дворца культуры Основянского района, состоится 23 ноября.
В концертной программе примут участие ведущие коллективы Дворца культуры. Поздравить коллектив ДК придут представители местных органов власти, учреждений культуры и театров города.
«Уже 90 лет в этом заведении бурлит счастливая художественная жизнь. Не одно поколение харьковчан с благодарностью вспоминают эти стены, которые подарили им минуты радости, творчества и вдохновения. Семь дней в неделю кипит и бурлит жизнь во Дворце культуры, нет ни одного свободного помещения - все занято под репетиции», - отметили во Дворце культуры.
Праздничное мероприятие состоится по адресу: пл. Героев Небесной Сотни, 19-а. Начало – в 17:30.
Дворец культуры Основянского района – одно из старейших и крупнейших учреждений культуры Харькова. Был заложен как клуб, в 1958 году был реорганизован в Дом культуры строителей им. А. М. Горького. Во Дворце культуры работают 16 творческих коллективов, 9 из которых имеют почетные звания «народные» и «образцовые». Все они - неоднократные победители различных международных и всеукраинских фестивалей-конкурсов. Во дворце поют, танцуют, играют. Руководят коллективами заслуженные деятели искусств и работники культуры Украины. В ДК работают творческие кружки, проводятся различные фестивали и конкурсы
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
влажн.:
давл.:
ветер: