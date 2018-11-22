22.11.2018 13:18

ДК Строителей отмечает 90-летний юбилей

Концерт «От сердца - к сердцу», посвященный 90-летию со дня основания Дворца культуры Основянского района, состоится 23 ноября.



//theconstructivistproject.com

В концертной программе примут участие ведущие коллективы Дворца культуры. Поздравить коллектив ДК придут представители местных органов власти, учреждений культуры и театров города.



«Уже 90 лет в этом заведении бурлит счастливая художественная жизнь. Не одно поколение харьковчан с благодарностью вспоминают эти стены, которые подарили им минуты радости, творчества и вдохновения. Семь дней в неделю кипит и бурлит жизнь во Дворце культуры, нет ни одного свободного помещения - все занято под репетиции», - отметили во Дворце культуры.



Праздничное мероприятие состоится по адресу: пл. Героев Небесной Сотни, 19-а. Начало – в 17:30.



Дворец культуры Основянского района – одно из старейших и крупнейших учреждений культуры Харькова. Был заложен как клуб, в 1958 году был реорганизован в Дом культуры строителей им. А. М. Горького. Во Дворце культуры работают 16 творческих коллективов, 9 из которых имеют почетные звания «народные» и «образцовые». Все они - неоднократные победители различных международных и всеукраинских фестивалей-конкурсов. Во дворце поют, танцуют, играют. Руководят коллективами заслуженные деятели искусств и работники культуры Украины. В ДК работают творческие кружки, проводятся различные фестивали и конкурсы