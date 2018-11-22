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22.11.2018  14:49   

Как мусор превратить в искусство можно увидеть на выставке

С 27 ноября 2018 по 27 января 2019 КЗ «Областном организационно-методическом центре культуры и искусства» пройдет выставка эко-арта «ПереТворення».


/telegraf.com.ua

Ответственное потребление - одна из главных тем, которую развивает эко-арт, пытаясь привлечь внимание общественности к окружающей среде через искусство.

 Выставка экологического искусства представляет собой создание особых художественных произведений: арт-объектов, инсталляций, картин, одежды и других мелочей, которые имеют определенную идею и своим видом призывают людей к экономному использованию природных ресурсов и материалов.

 Участниками этой выставки являются студенты Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Харьковского колледжа текстиля и дизайна и обычные мастера эко-активистки, которые решили создать «ресайклинг» и «апсайклингови» предметы, выполненные в различных техниках и вариациях.

 Открытие выставки 27 ноября в 17.00.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  мусор превращают в искусство, харьков
 
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