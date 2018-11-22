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22.11.2018  17:56   

Будет открыт Харьковский Музей памяти жертв Голодомора

Открытие музея состоится после церемонии памяти жертв Голодомора


//kharkivoda.gov.ua

Церемония пройдет 24 ноября в 10:00 на мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора в Украине.

В собрании музея - около 60 аутентичных экспонатов со всей области. 

В рамках мероприятия 24 ноября состоится презентация второй «Национальной книги памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов в Украине.  Харьковская область».

24 ноября книга будет передана в музей.  В ней списки погибших, свидетельства, документы.

Погибших почтят 24 ноября в 15:00 возле памятного знака - Креста жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Молодежном парке.

В 16:00 на площади Свободы начнется общенациональная акция «Зажги свечу».

В ХНАТОБе им.  Н.В.  Лысенко в 18:30 Состоится большой траурный концерт.

Также 23 ноября в 13:00 в кинотеатре «Боммер» состоится открытие выставки, где будут представлены документальные экспозиции, разработанные Институтом национальной памяти.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  голодомор, музей, харьков
 
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