Будет открыт Харьковский Музей памяти жертв Голодомора

Открытие музея состоится после церемонии памяти жертв Голодомора
Церемония пройдет 24 ноября в 10:00 на мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора в Украине.
В собрании музея - около 60 аутентичных экспонатов со всей области.
В рамках мероприятия 24 ноября состоится презентация второй «Национальной книги памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов в Украине. Харьковская область».
24 ноября книга будет передана в музей. В ней списки погибших, свидетельства, документы.
Погибших почтят 24 ноября в 15:00 возле памятного знака - Креста жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Молодежном парке.
В 16:00 на площади Свободы начнется общенациональная акция «Зажги свечу».
В ХНАТОБе им. Н.В. Лысенко в 18:30 Состоится большой траурный концерт.
Также 23 ноября в 13:00 в кинотеатре «Боммер» состоится открытие выставки, где будут представлены документальные экспозиции, разработанные Институтом национальной памяти.
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