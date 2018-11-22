22.11.2018 17:56

Будет открыт Харьковский Музей памяти жертв Голодомора

Открытие музея состоится после церемонии памяти жертв Голодомора



//kharkivoda.gov.ua

Церемония пройдет 24 ноября в 10:00 на мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора в Украине.

В собрании музея - около 60 аутентичных экспонатов со всей области.

В рамках мероприятия 24 ноября состоится презентация второй «Национальной книги памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов в Украине. Харьковская область».



24 ноября книга будет передана в музей. В ней списки погибших, свидетельства, документы.

Погибших почтят 24 ноября в 15:00 возле памятного знака - Креста жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Молодежном парке.



В 16:00 на площади Свободы начнется общенациональная акция «Зажги свечу».



В ХНАТОБе им. Н.В. Лысенко в 18:30 Состоится большой траурный концерт.



Также 23 ноября в 13:00 в кинотеатре «Боммер» состоится открытие выставки, где будут представлены документальные экспозиции, разработанные Институтом национальной памяти.