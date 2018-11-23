23.11.2018 16:17

В Харькове появится онлайн-архив современного искусства

Открытие онлайн-архива «Art (co) archive» состоится 26 ноября в Харьковской муниципальной галерее (улица Чернышевская, 15).



//dozor.kharkov.ua

Онлайн-архив совместній проект Харьковской муниципальной галереи и Музея современного искусства Одессы.

В цифровом архиве будут опубликованы произведения и архивные документы из фондов и коллекций институтов, а также из частных собраний.



Харьковская муниципальная галерея представит двух художников - Вагрича Бахчаняна и Бориса Михайлова. На сайте станут доступны оцифрованные произведения и теоретические материалы об их деятельности. В свою очередь МСИО подготовил пакет материалов, касающихся «одесских концептуалистов» - Леонида Войцехова, Юрия Лейдермана, Сергея Ануфриева, Игоря Чацкина, группы «Перцы» и др.



Как сообщили организаторы, важная составляющая проекта - это поиск и подготовка к публикации на ресурсе произведений и архивных документов из частных коллекций, музейных собраний и архивов художников. Этим и обусловлено использование в названии приставки «co», которая означает объединение и партнерство как основу работы над онлайн-архивом.



Авторы проекта рассчитывают, что публикация в открытом доступе коллекций институтов и частных лиц будет способствовать исследованиям, появлению критических и аналитических материалов, а удобная платформа сайта поможет заинтересовать широкую аудиторию.



Начало презентации - в 18:00.



Проект реализуется при поддержке программы «Culture Bridges», финансируемой Европейским Союзом, и осуществляется Британским Советом в Украине в партнерстве с EUNIC - Сетью национальных институтов культуры ЕС.