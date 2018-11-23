В Харькове появится онлайн-архив современного искусства

Открытие онлайн-архива «Art (co) archive» состоится 26 ноября в Харьковской муниципальной галерее (улица Чернышевская, 15).
Онлайн-архив совместній проект Харьковской муниципальной галереи и Музея современного искусства Одессы.
В цифровом архиве будут опубликованы произведения и архивные документы из фондов и коллекций институтов, а также из частных собраний.
Харьковская муниципальная галерея представит двух художников - Вагрича Бахчаняна и Бориса Михайлова. На сайте станут доступны оцифрованные произведения и теоретические материалы об их деятельности. В свою очередь МСИО подготовил пакет материалов, касающихся «одесских концептуалистов» - Леонида Войцехова, Юрия Лейдермана, Сергея Ануфриева, Игоря Чацкина, группы «Перцы» и др.
Как сообщили организаторы, важная составляющая проекта - это поиск и подготовка к публикации на ресурсе произведений и архивных документов из частных коллекций, музейных собраний и архивов художников. Этим и обусловлено использование в названии приставки «co», которая означает объединение и партнерство как основу работы над онлайн-архивом.
Авторы проекта рассчитывают, что публикация в открытом доступе коллекций институтов и частных лиц будет способствовать исследованиям, появлению критических и аналитических материалов, а удобная платформа сайта поможет заинтересовать широкую аудиторию.
Начало презентации - в 18:00.
Проект реализуется при поддержке программы «Culture Bridges», финансируемой Европейским Союзом, и осуществляется Британским Советом в Украине в партнерстве с EUNIC - Сетью национальных институтов культуры ЕС.
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