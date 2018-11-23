23.11.2018 16:49

В Первой столице - фестиваль венгерского кино

Мероприятие, открывшееся 22 ноября, порадует зрителей на протяжении выходных.



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Фестиваль проходит с 22 по 25 ноября в кинотеатре «Боммер».



В его программу вошли пять разножанровых фильмов, снятых в Венгрии в последние годы.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.



В открытии фестиваля принял участие Советник посольства Венгрии по вопросам культуры и образования Тамаш Вициан.

Первым фильмом мероприятия стала яркая костюмированная романтично-приключенческая драма «Кинчем» режиссера Габора Геренди.



С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте кинотеатра.