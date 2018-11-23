В Первой столице - фестиваль венгерского кино

Мероприятие, открывшееся 22 ноября, порадует зрителей на протяжении выходных.
Фестиваль проходит с 22 по 25 ноября в кинотеатре «Боммер».
В его программу вошли пять разножанровых фильмов, снятых в Венгрии в последние годы.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.
В открытии фестиваля принял участие Советник посольства Венгрии по вопросам культуры и образования Тамаш Вициан.
Первым фильмом мероприятия стала яркая костюмированная романтично-приключенческая драма «Кинчем» режиссера Габора Геренди.
С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте кинотеатра.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
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