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23.11.2018  16:49   

В Первой столице - фестиваль венгерского кино

Мероприятие, открывшееся 22 ноября, порадует зрителей на протяжении выходных.


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Фестиваль проходит с 22 по 25 ноября в кинотеатре «Боммер».

В его программу вошли пять разножанровых фильмов, снятых в Венгрии в последние годы.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

В открытии фестиваля принял участие Советник посольства Венгрии по вопросам культуры и образования Тамаш Вициан.

Первым фильмом мероприятия стала яркая костюмированная романтично-приключенческая драма «Кинчем» режиссера Габора Геренди.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте кинотеатра.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль венгерского кино, харьков
 
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