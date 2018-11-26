26.11.2018 13:19

В Харькове начинается цикл мероприятий памяти Зинаиды Серебряковой

В рамках проекта, с 29 ноября отрывается выставка живописи, графики и скульптуры современных художников.



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Уже несколько лет подряд накануне дня рождения нашей землячки Зинаиды Серебряковой галерея «Мистецтво Слобожанщини» предоставляет свои залы для демонстрации работ участников всеукраинских художественных конкурсов, посвященных памяти выдающейся художницы. В этом году темой конкурса и выставки был выбран «Портрет семьи художника в интерьере».



Зинаида Серебрякова (1884 – 1967) создала несколько десятков работ, где изображены ее родные – мама, муж, дети, братья, сестры. Иногда это полные глубокого психологизма портреты, чаще – картины и зарисовки бытового характера (среди самых известных – «За завтраком», «На террасе в Харькове», «Карточный домик»).



«Иногда художница изображала и себя среди родных – в зеркале, за написанием картины. Интерьеры здесь – не условный фон. Именно они создают атмосферу семейного уюта, налаженного быта (даже в трагическом 1919 году, в голодном Харькове), мы ощущаем необычайную гармонию отношений в семье, любовь, которая царит в тесном семейном кругу», - рассказывают в галерее.



В экспозиции представлены не только завершенные работы, но и этюды – зарисовки бытовых ситуаций, самодостаточные, которые художники и не собирались использовать для чего-то более важного.



В галерее представлены графические, живописные и скульптурные работы, выполненные в различных стилистических манерах, в разные годы, с разными авторскими интенциями, но объединенные, в первую очередь, симпатией к изображаемым персонажам, и не удивительно, потому что это родные люди, и такие картины пишутся не «на заказ».



Торжественное открытие выставки живописи, графики и скульптуры современных художников по итогам конкурса им. Зинаиды Серебряковой «Портрет семьи художника в интерьере» состоится 29 ноября в 17:00.



Во время ее работы состоится ряд культурологических мероприятий:



4 декабря в 17:00 – экскурсия по выставке живописи, графики и скульптуры современных художников по итогам конкурса им. Зинаиды Серебряковой «Портрет семьи художника в интерьере» с куратором и авторами.



5 декабря в 16:00 – просмотр видеозаписи фильма-балета «Ромео и Джульетта» реж. Л. Арнштама и Л. Равровского (на основе балета С. Прокофьева).



6 декабря в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 13. Лектор – доктор искусствоведения Александр Шило.



11 декабря в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Харьков глазами Зинаиды Серебряковой».



12 декабря в 17:00 – цикл лекций «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди». Лекция 5. Лектор - доктор искусствоведения, профессор С. Рыбалко.



13 декабря в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 4. Лектор - Л. Северина.