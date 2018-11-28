28.11.2018 18:01

Харьков представили на туристическом бизнес-форуме в Запорожье

Город Харьков был представлен на Туристическом бизнес-форуме - 2018, который проходит 27-28 ноября в Запорожье.



// city.kharkov.ua

В форуме приняли участие представители Департамента международного сотрудничества Харьковского горсовета и Харьковского городского туристического информационного центра, а также представители сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса и местных органов власти из Запорожья, Чернигова, Днепра и других городов Украины. Всего на турфорум в Запорожье собралось около 25 тыс. участников.

В ходе форума харьковская делегация презентовала для гостей мероприятия туристические продукты города. Также участники обменялись опытом успешных проектов, реализованных в Харькове, Днепре, Чернигове и Запорожье, и обсудили актуальные вопросы в сфере туризма. На пяти разных локациях происходили обсуждения и дискуссии по таким направлениям, как маркетинг в туристической сфере, гастро-туризм, туристический офис и организация фестивалей, а также привлечение грантов и инвестиций на развитие туризма и бизнеса.



Кроме того, в ходе форума состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между туристическими информационными центрами Украины, к которому присоединился и Харьков. По словам организаторов, подписание соглашения позволит проводить совместную работу по созданию единой туристической информационной базы страны, где будет представлена информация о туристических продуктах разных городов Украины.



По итогам форума организаторы планируют издать тренд-бук, в котором презентуют туристический потенциал городов, принявших участие в мероприятии, а также все тренды индустрии гостеприимства.



Отметим, что туристический форум в Запорожье в этом году проходит во второй раз.