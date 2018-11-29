29.11.2018 12:33

Утерянную картину Васильковского вернут в Харьковский художественный музей (ФОТО)

Полотно в годы Второй мировой войны было вывезено в Германию.



// mincult.kmu.gov.uа

Германия вернула Украине утраченную во время Второй мировой войны картину Сергея Васильковского «Этюд с домом».

Картина была вывезена из Харьковского художественного музея. Ее обнаружили в конце 2016 года.



На днях во время XII заседания Смешанной украинский-немецкой комиссии по вопросам возвращения и реституции утраченных и незаконно перемещенных во время и вследствие Второй мировой войны культурных ценностей посол по особым поручениям Федерального министерства иностранных дел ФРГ Михаэль Янсен передал картину сопредседателю Смешанной украинско-немецкой комиссии – первому заместителю Министра культуры Украины Светлане Фоменко.



Уже в ближайшее время Министерство культуры Украины планирует вернуть картину в Харьковский художественный музей для постоянного хранения и экспонирования, что является знаковым событием в жизни музея, ведь это единственная картина, более чем за 70 лет возвращается в музей.



Справка. Известный украинский художник Сергей Иванович Васильковский, уроженец Харьковской области, создал почти 3000 работ, в последние дни жизни полторы тысячи из них передал Харьковскому художественному музею (большинство из них была потеряно в годы Второй мировой войны). Сегодня в музеях и частных собраниях насчитывают около 500 его произведений.