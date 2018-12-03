В Харькове пройдет экскурсия по выставке

4 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится экскурсия по выставке живописи, графики и скульптуры современных художников по итогам конкурса им. Зинаиды Серебряковой «Портрет семьи художника в интерьере».
На экскурсии куратор и авторы рбот расскажут о концепции выставки, о художественных особенностях представленных произведений, о теме семьи в творчестве современных художников, о важности портретного жанра в изобразительном искусстве.
Также авторы расскажут о своих работах, представленных на выставке, их художественных особенностях, а зрители получат возможность задать вопросы, которые их интересуют.
Организаторы отмечают, что несмотря на довольно узкую тему выставки, в конкурсе приняло участие более 60 художников, причем не только из Харькова и Харьковской области (Балаклея, с. Лиман на Змиевщини), но и из Львова, Северодонецка, Днепра, Черноморская, Москвы, пгт. Ясиня Раховского района Закарпатской области. Работы художников разные по технике и стилистическим приемам, и отражают различные индивидуальные взгляды на эту интересную тему - портрет семьи художника в интерьере.
Вход на выставку свободный.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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