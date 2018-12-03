Продолжатели традиций будянской росписи покажут свои работы в Харькове

С 6 декабря 2018 года по 31 января 2019 года Областной центр культуры и искусства презентует выставку «Квітів барвограй».
Экспозиция средставит творчество учащихся Будянской детской школы народного искусства.
За годы существования школы преподаватели вместе с учениками приобретали свои знания, свой почерк, свою неординарность, пытаясь продолжить славные традиции выдающихся мастеров и художников будянской росписи. Эти художественные традиции были воплощены в экспозиции, где можно увидеть эскизы декоративной будянской росписи, керамические изделия и коллекцию кукол-мотанок.
Участниками выставки являются учащиеся школы, творческое мастерство которых постоянно отмечается высокими наградами на районных, областных, всеукраинских, международных выставках, в конкурсах, биеннале, фестивалях в Польше, Болгарии, Литве, Беларуси, Чехии.
Открытие выставки - 6 декабря в 15:00. Вход – свободный.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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