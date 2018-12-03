Главная Новости Культура и Туризм Продолжатели традиций будянской росписи покажут свои работы в Харькове
03.12.2018  09:59   

Продолжатели традиций будянской росписи покажут свои работы в Харькове

С 6 декабря 2018 года по 31 января 2019 года Областной центр культуры и искусства презентует выставку «Квітів барвограй».


// ХОГА

Экспозиция средставит творчество учащихся Будянской детской школы народного искусства.

За годы существования школы преподаватели вместе с учениками приобретали свои знания, свой почерк, свою неординарность, пытаясь продолжить славные традиции выдающихся мастеров и художников будянской росписи. Эти художественные традиции были воплощены в экспозиции, где можно увидеть эскизы декоративной будянской росписи, керамические изделия и коллекцию кукол-мотанок.

Участниками выставки являются учащиеся школы, творческое мастерство которых постоянно отмечается высокими наградами на районных, областных, всеукраинских, международных выставках, в конкурсах, биеннале, фестивалях в Польше, Болгарии, Литве, Беларуси, Чехии.

Открытие выставки - 6 декабря в 15:00. Вход – свободный.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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