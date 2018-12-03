Афера на миллион: как обманули страховую компанию

Следствие предало в суд уголовное производство о присвоении чужого имущества путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Как сообщили в следственном управлении, в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех злоумышленников.
Во время досудебного расследования установлено, что группа мужчин в июле и октябре 2016 года инценировала кражу груза во время его перевозки и с помощью поддельных документов получала страховку.
Таким образом, страховой компании был нанесен материальный ущерб на сумму миллион гривен.
Следственные действия проводились на территории пяти областей Украины - Харьковской, Киевской, Запорожской, Закарпатской и Хмельницкой.
В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
влажн.:
давл.:
ветер: