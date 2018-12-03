03.12.2018 10:16

Афера на миллион: как обманули страховую компанию

Следствие предало в суд уголовное производство о присвоении чужого имущества путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.



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Как сообщили в следственном управлении, в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех злоумышленников.



Во время досудебного расследования установлено, что группа мужчин в июле и октябре 2016 года инценировала кражу груза во время его перевозки и с помощью поддельных документов получала страховку.



Таким образом, страховой компании был нанесен материальный ущерб на сумму миллион гривен.



Следственные действия проводились на территории пяти областей Украины - Харьковской, Киевской, Запорожской, Закарпатской и Хмельницкой.



В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.