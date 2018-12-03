В Харькове состоялось состязание мастеров слова

Конкурс был посвящен Квитке-Основьяненко.
Конкурс мастеров художественного слова прошел 1 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре.
Он был приурочен к 240-летию со дня рождения писателя и философа Григория Квитки-Основьяненко.
В нем приняли участие 68 детей от 5 до 18 лет, которые занимаются в театральных школах-студиях, театральных кружках музыкальных школ и школ эстетического воспитания. Среди задач конкурса - развитие культуры, а также популяризация литературы и театрального искусства среди детей и молодежи.
Участники соревновались в разных возрастных категориях и номинациях, отдельно оценивались исполнители произведений Григория Квитки-Основьяненко. Конкурсантов наградили дипломами, ценными призами и билетами на спектакли харьковских театров.
Конкурс мастеров художественного слова прошел при поддержке Департамента культуры Харьковского городского совета.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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