03.12.2018 14:50

В Харькове состоялось состязание мастеров слова

Конкурс был посвящен Квитке-Основьяненко.



city.kharkov.ua

Конкурс мастеров художественного слова прошел 1 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре.

Он был приурочен к 240-летию со дня рождения писателя и философа Григория Квитки-Основьяненко.



В нем приняли участие 68 детей от 5 до 18 лет, которые занимаются в театральных школах-студиях, театральных кружках музыкальных школ и школ эстетического воспитания. Среди задач конкурса - развитие культуры, а также популяризация литературы и театрального искусства среди детей и молодежи.



Участники соревновались в разных возрастных категориях и номинациях, отдельно оценивались исполнители произведений Григория Квитки-Основьяненко. Конкурсантов наградили дипломами, ценными призами и билетами на спектакли харьковских театров.



Конкурс мастеров художественного слова прошел при поддержке Департамента культуры Харьковского городского совета.