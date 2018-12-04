04.12.2018 13:19

На выходных в Харькове - Форум уличных культур

8-9 декабря в «Харьковской Школе Архитектуры» пройдет 3-ий международный Форум уличных культур 2018.



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На форум приглашаются общественные организации, атлеты, деятели, лидеры, активисты, промоутеры, блогеры и журналисты, которые занимаются развитием уличных урбан культур. Гостями форума станут общественные организации и спикеры уличной культуры из Украины и Европы, а также представители правительства и бизнеса нашей страны.



Программа Третьего Всеукраинского форума уличных культур:



8 декабря:



11:00-12:00 - открытие дверей, регистрация участников



12:00 - 12:45 - открытие первого дня Форума, рассадка всех участников, свободная дискуссия, выставка проектов инфраструктуры уличных культур



12:45 - 13:00 введение о целях и задачах Форума



13:00 - 13:30 - презентация деятельности платформы “Street Culture” от NGO «Центр уличных культур» за 2018 год



13:30 - 14:00 – Нарыжная Александра (Харьков) презентация колабы “Street Culture & Urban reform” концепция развития инфраструктуры уличных культур в Харькове



14:00 - 14:30 – Эльбакян Раймонд (Рига) результаты и достижения NGO «Ghetto» за 2018 (Skype online)



14:30 - 15:15 – кофе-брейк



15:15 - 16:00 – Войнов Александр (Минск), развитие уличных культур в республике Беларусь, урбан парк “Prokach”, отдел уличной культуры и спорта в Минске



16:00 - 16:30 – Соболь Дмитрий и Тарас Евтушенко (Киев) секреты успеха платформы «Don’t Take Fake»



16:30 – 17:00 – презентация проекта фильма «Дружба – центр урбан культур»



NGO The People & NGO Центр уличных культур



17:00 – 17:45 – кофе брейк



17:45 - 18:15 – Николай Якимченко (Кишинев), развитие уличных культур в Молдове



18:15 – 18:45 – Светлицкий Станислав (Киев) всеукраинское объединение федерации баскетбола Украины и Украинской стритбольной лиги



18:45 – 19:15 - Назарко Антон (Харьков) проект «Rap.ua» развитие реп индустрии в Украине



19:15 – 21:00 - Панельная дискуссия на тему «Ассоциации уличных видов спорта и урбан культур Украины» с участниками и гостями Форума



21:00 - Закрытие первого дня Форума



23:00 – 04:00 - Вечеринка Форума, бар «Пипа»



9 декабря:



11:30 – 12:00 - Открытие дверей, регистрация участников



12:00 - 13:00 - Открытие второго дня Форума, рассадка всех участников, свободная дискуссия, выставка проектов инфраструктуры уличных культур



13:00 - 13:30 – Минин Денис (Днепр) развитие стрит воркаута в Украине



13:30 - 14:00 – Виноградов Александр (Николаев) фестиваль уличных культур в Николаеве



14:00 - 14:45 - кофе-брейк



14:45 – 15:15 – Андроников Андрей (Ялта) фестиваль хип хоп культуры “Yalta summer Jam”



15:15 – 15:45 – Салун Владислав (Киев) фестиваль хип хоп культуры “Battle School”



15:45 – 16:15 – Ле Александр (Киев) фестиваль хип хоп культуры и академия «Hot Funky»



16:15 – 17:00 - кофе-брейк



17:00 - 17:30 – Бурлака Кирилл (Сумы) фестиваль уличных культур в Сумах



17:30 – 18:00 – Скиба Александр (Киев) развитие танцевальных фестивалей и платформы “UDance”



18:00 – 20:00 - Панельная дискуссия на тему «Ассоциации уличных видов спорта и урбан культур Украины» с участниками, активистами форума



20:00 – 20:30 – Подведение итогов 2018 года и определение векторов развития на 2019 год



20:30 - Закрытие второго дня Форума.



Напомним, что Международный форум уличных культур - это знакомство с направлениями уличных культур и их развитием. Это обмен опытом в сфере урбанистики, проектирования и строительства урбан-парков, менеджмента и маркетинга проектов.