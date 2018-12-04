04.12.2018 15:07

Всемирно известные музыканты выступят в Харькове

10 декабря в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате завершится XXV Международный фестиваль исполнительского мастерства «Музыка - наш общий дом».



// ХОГА

На заключительном концерте фестиваля известные музыканты - бывшие ученики этой школы Валерий Соколов и Алексей Шадрин, а также португальский пианист Рауль да Коста – исполнят в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» музыку Чайковского и Бетховена.



Соколов и Шадрин в свое время учились в этой школе, были ее гордостью, а сейчас живут и работают в Европе. Концерты Валерия Соколов проходят в самых престижных концертных залах Европы: Вигмор-Холле в Лондоне, театре Шатле в Париже, Консерватории им. Джузеппе Верди в Милане.



Алексей Шадрин продолжает свое образование в музыкальной академии Кронберга (Германия), регулярно и успешно участвует в различных международных музыкальных конкурсах в Европе и Америке.



Рауль да Коста – пианист, выступающий в самых престижных концертных залах Португалии и гастролирующий в Германии, Франции, Испании, Италии, Англии, сыграет для харьковской публики впервые.



Выступление солистов на заключительном концерте традиционно пройдет в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский», которым в этот вечер будет руководить дирижер Национальной филармонии Украины и давний творческий партнер Валерия Соколова – Виталий Протасов.



В программе закрытия фестиваля прозвучат Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского и тройной концерт Людвига ван Бетховена. Эти произведения относятся к числу наиболее востребованных на концертных площадках Европы. В свое время их великолепно исполняли такие легендарные музыканты как Давид Ойстрах, Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович.



Справка. Харьковская средняя специализированная музыкальная школа-интернат, в которой проходит фестиваль, в этом году отмечает свое 75-летие.



За время работы школа подготовила более 2000 музыкантов. Среди ее выпускников - деятели искусства с мировыми именами: пианисты Владимир Крайнев и Даниил Крамер, композиторы Лев Колодуб и Александр Щетинский, дирижер Аллин Власенко, художественный руководитель Национальной филармонии Украины Владимир Лукашов и многие другие.



В свое время это учебное заведение закончили музыканты, занимающие сегодня видные места в музыкальных кругах Харькова - ректор ХНУИ им. Котляревского Тамара Веркина, директор ХНАТОБа Олег Орищенко, заместитель директора МАСО «Слобожанский» Александр Дворниченко, директор и главный дирижер Харьковской филармонии Юрий Янко.



Почти 35 лет школу возглавляет заслуженный деятель искусств Украины, профессор кафедры оркестровых духовых инструментов и оперно-симфонического дирижирования Харьковской консерватории Валерий Алтухов. Именно он 25 лет назад предложил ежегодно встречать «день рождения» школы фестивалем «Музыка - наш общий дом».