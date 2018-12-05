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05.12.2018  10:01   

В ЕрмиловЦентре – выставка об ученых (ФОТО)

С 4 декабря открылась выставка плакатов «Харьков научный. Ученые глазами молодых дизайнеров», посвященная 100-летию НАНУ.


// ХОГА

Экспозицию составили плакаты, созданные средствами графического дизайна, портретной галереи художественных образов лидеров харьковской и украинской науки «Харьков научный. Выдающиеся ученые глазами молодых дизайнеров». Создали плакаты студенты кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Среди работ, которых в «ЕрмиловЦентре» представлено более 100, можно увидеть и харьковчан - выдающихся ученых Национальной академии наук Украины.

Основной целью выставки стала популяризация науки среди молодежи, которая, по словам ректора ХГАДИ Виктора Даниленко, вполне реализовалась во время подготовки проекта.

«Работая над своими произведениями, наши студенты, прежде всего, ознакомились с биографиями и работами ученых», - отметил Виктор Даниленко.

«Я полностью поддерживаю общее мнение о том, что Харьков - уникальный город. Ведь именно здесь рождались гениальные ученые и художники. Наука и творчество всегда были и есть визитной карточкой региона», - сказал председатель Северо-восточного центра НАН Украины, академик Владимир Семиноженко.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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