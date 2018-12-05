05.12.2018 15:32

Харьков готовится к «Вертеп-фесту 2019»

12 и 13 января в Харькове традиционно пройдет фестиваль вертепов.



// Городской Дозор

На фестиваль съедутся коллективы со всей Украины. На сегодняшний день заявки на участие подал 51 коллектив, сообщили в ХОГА.



Коллективы будут выступать на различных локациях, в том числе площади Свободы, ХНАТОБе им. Н.В. Лысенко, площадке перед памятником Тарасу Шевченко, в парках города, супермаркетах и ТРЦ.

Так, 12 января запланирован традиционный Парад вертепов, который пройдет по улице Сумская, и участие во всеукраинской акции – совместном исполнении колядки «Нова радість стала».

13 января запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».



Также в мероприятиях в Харьковской области 12–13 января будут принимать участие ученики Украинской академии лидерства из всех областей страны.