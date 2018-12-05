Харьков готовится к «Вертеп-фесту 2019»

12 и 13 января в Харькове традиционно пройдет фестиваль вертепов.
На фестиваль съедутся коллективы со всей Украины. На сегодняшний день заявки на участие подал 51 коллектив, сообщили в ХОГА.
Коллективы будут выступать на различных локациях, в том числе площади Свободы, ХНАТОБе им. Н.В. Лысенко, площадке перед памятником Тарасу Шевченко, в парках города, супермаркетах и ТРЦ.
Так, 12 января запланирован традиционный Парад вертепов, который пройдет по улице Сумская, и участие во всеукраинской акции – совместном исполнении колядки «Нова радість стала».
13 января запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».
Также в мероприятиях в Харьковской области 12–13 января будут принимать участие ученики Украинской академии лидерства из всех областей страны.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
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