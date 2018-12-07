07.12.2018 19:32

В Харькове представлена книга «Выдающиеся поляки и Харьков: библиографический словарь (1805-1918)»

Презентовала издание лично автор - Любовь Жванко.



//kharkivoda.gov.ua

Поздравить профессора кафедры истории и культурологии, доктора исторических наук, директора ХНУГХ имени А.М. Бекетова Любовь Жванко пришли друзья и коллеги. Среди гостей - Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский.

Генеральный консул Республики Польша в Харькове также отметил большое количество проектов, реализуемых под эгидой консульства и областной власти.

«Мне очень приятно, что сегодня мы воплощаем очередной успешный проект с университетом имени А.М. Бекетова, и он точно не последний», - отметил во время выступления Януш Яблонский.

В завершение встречи автор книги «Выдающиеся поляки и Харьков: библиографический словарь (1805-1918)» Любовь Жванко передала экземпляр своего издания председателю ХОГА Юлии Светличной.

«Эта книга - большая исследовательская работа, проведенная мной, но без сотрудничества и поддержки со стороны областной власти она бы не увидела свет», - сказала Любовь Жванко.