Главная Новости Культура и Туризм В Харькове представлена книга «Выдающиеся поляки и Харьков: библиографический словарь (1805-1918)»
07.12.2018  19:32   

В Харькове представлена книга «Выдающиеся поляки и Харьков: библиографический словарь (1805-1918)»

Презентовала издание лично автор - Любовь Жванко.


//kharkivoda.gov.ua
Поздравить профессора кафедры истории и культурологии, доктора исторических наук, директора ХНУГХ имени А.М. Бекетова Любовь Жванко пришли друзья и коллеги. Среди гостей - Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский. 
 
Генеральный консул Республики Польша в Харькове также отметил большое количество проектов, реализуемых под эгидой консульства и областной власти.
 
«Мне очень приятно, что сегодня мы воплощаем очередной успешный проект с университетом имени А.М. Бекетова, и он точно не последний», - отметил во время выступления Януш Яблонский.
 
В завершение встречи автор книги «Выдающиеся поляки и Харьков: библиографический словарь (1805-1918)» Любовь Жванко передала экземпляр своего издания председателю ХОГА Юлии Светличной.
 
«Эта книга - большая исследовательская работа, проведенная мной, но без сотрудничества и поддержки со стороны областной власти она бы не увидела свет», - сказала Любовь Жванко.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  представлена книга, поляки, харьков
 
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