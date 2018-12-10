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10.12.2018  13:19   

Харьковский ансамбль успешно представил Первую столицу в Израиле (ФОТО)

Ансамбль танца «Мрія» Дворца культуры Основянского района принял участие в VIII Фестивале украинской культуры.


//city.kharkov.ua
Фестиваль проходил со 2 по 7 декабря в Нетании (Израиль).
 
Мероприятие прошло при поддержке Посольства Украины в Израиле и Министерства абсорбции Израиля. Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко поздравил коллектив ансамбля с ярким выступлением, в которое вошли хореографические миниатюры, посвященные разным регионам Украины.
 
Израильская сторона подготовила программу для посланников украинской культуры из Харькова, которые смогли посетить Иерусалим, Вифлеем, Тель-Авив, Яффо и Хайфу.
 
Отметим, образцовый ансамбль танца «Мрія» Дворца культуры Основянского района - обладатель Гран-при и победитель международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов хореографического искусства. Также коллектив представляет украинскую культуру и Харьков на фестивалях и форумах в различных странах, танцоры уже побывали в Турции, Алжире, Мексике, Франции, Чехии, Польше и Венгрии.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ансамбль, фестиваль, харьков, израиль
 
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