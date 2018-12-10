10.12.2018 19:51

Харьковская художница - призер международного конкурса (ФОТО)

Ученица художественной школы имени Репина Алина Резченко добилась успеха во Франции.



//kharkivoda.gov.ua

На престижном конкурсе изобразительного искусства «Дети не хотят войны» в Париже Арина Резченко представила работу «Дети рисуют мир».

За эту работу будущая выпускница Чугуевской детской художественной школы им. И. Е. Репина получила третью премию.

Ее преподаватель Ольга Непомнящая также получила награду за подготовку победителя - дипломом от президента международного конкурсного жюри.

Работа Алины Резченко выполнена на полуватмане.

Над ней работали почти неделю. На картине изображены дети в разрушенном доме. Они рисуют на черном листе мир.