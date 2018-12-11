11.12.2018 13:33

В Харьков пройдет Ночь Архитектуры

Мероприятие состоится 14 декабря 2018 года в Харьковской школе архитектуры



//dozor.kharkov.ua

Ночь Архитектуры состоится 14 декабря в Харьковской школе архитектуры (вул. Конторская, 5).

К участию в мероприятии приглашаются все желающие, кому интересно творчество и развитие современной архитектуры.

По словам организаторов, в таком формате день открытых дверей пройдет впервые - гостей ждут познавательные лекции, интересные воркшопы, мастер-классы и возможность пообщаться в неформальной обстановке с практикующими архитекторами.

Так, все желающие смогут посетить воркшопы по рисованию - урбан-скетчінга, попробовать поработать с деревом, заняться макетированием или созданием виртуальной реальности. Также всех, кто хочет испытать свои силы в качестве архитектора, приглашают на мастер-класс по проектированию «Чудо для всех», который начнется в 18:00.

На западе известный украинский архитектор и основатель Харьковской школы архитектуры Олег Дроздов прочитает лекцию «Как построить успешное архитектурное бюро в Украине» и расскажет участникам мероприятия о достижениях харьковских архитекторов. Начало лекціїї - в 19:00.

«Важно, чтобы люди, которые живут в Харькове, знали о тенденциях мировой архитектуры и размышляли над тем, каким они хотят видеть свой родной город. Город создают люди, поэтому только привлекая горожан мы сможем выстроить конструктивный диалог и понять, какой город нужно строить. Например, в публичной программе Школы мы привлекаем иностранных специалистов, ведь опыт других стран важен и для нашего контекста», - отметил Олег Дроздов.

Международным опытом создания архитектурных объектов на Ночи открытых дверей с гостями поделится эксперт из Литвы Ігнас Уогінтас: он расскажет о проектах и опыт архитектурного бюро «DO ARCHITECTS». Начало - 20:00.

Также в рамках мероприятия будет работать выставка «Образование в ХША: преимущества и возможности».

Вход на Ночь архитектуры - свободный.