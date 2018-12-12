12.12.2018 13:43

В Харькове - дипломатическая экскурсия для гидов Первой столицы

Воркшоп в рамках проекта «Харьков дипломатический» проходит сегодня, 12 декабря, для гидов и экскурсоводов города.



//city.kharkov.ua

В мероприятии принимают участие заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, руководитель Городского туристического информационного центра КП «Центр развития международного сотрудничества» Светлана Рязанова, кандидат исторических наук, краевед Сергей Куделко, а также 27 гидов и экскурсоводов Харькова.

По словам Юлии Згурской, цель информационного тура – рассказать гидам о дипломатическом наследии Харькова и об истории развития международного сотрудничества города.

«Гидам покажут дипломатические представительства, которые работают в городе сегодня, и те места, в которых в разное время находились дипломатические миссии различных государств. Основная задача - чтобы полученную информацию гиды потом презентовали гостям города и харьковчанам. Потому что очень часто мы не знаем свою историю, в данном случае - почему Харьков является дипломатическим центром и центром международного сотрудничества», - отметила Юлия Згурская.

В ходе экскурсии гиды посетят около 20 объектов, в том числе бывших и действующих почетных и генеральных консульств различных государств. Инфотур для них проведет краевед Сергей Куделко, который активно исследует историю дипломатии Харькова.

Как сообщила организатор мероприятия, руководитель Городского туристического информационного центра Светлана Рязанова, гидам представят уникальную информацию, которой нет ни в одном источнике.

«Когда-то давно в Харькове существовало девять консульств - Франции, Германии, Бельгии, Персидское консульство. Это информация уникальная. Часть зданий, где располагались консульства, сегодня имеют другое назначение, а часть архитектурных памятников разрушена», - отметила Светлана Рязанова.

После экскурсионной части воркшопа для гидов проведут семинар, на котором представители Департамента международного сотрудничества расскажут о деятельности города на международной арене, а также презентуют работу Представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.

Также Юлия Згурская отметила, что сегодняшняя экскурсия - первая в рамках проекта «Харьков – город профессий». В дальнейшем в городе проведут инфотуры «Харьков медицинский», «Харьков культурный» и др., посвященные разным сферам деятельности города.

Напомним, сегодня в Харькове действуют 12 почетных и два генеральных консульства различных государств, в частности, Германии, Франции, Польши, Албании, Грузии, Армении, Бразилии, Азербайджана, Литвы, Словении, Чехии, Турции и др.