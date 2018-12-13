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13.12.2018  14:19   

Перед католическим Рождеством пройдут гонки Санта-Клаусов

Состязания Santas Fun Run 2018 пройдут 23 декабря в Парке им. Горького.


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Ежегодная благотворительная акция «Santas Fun Run 2018» - веселые гонки в костюмах Санта-Клаусов - пройдет 23 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
 
По словам организаторов, цель мероприятия - собрать благотворительные средства для строительства в Харькове детской площадки для детей с особыми потребностями.
 
Так, за благотворительный взнос участникам забегов предоставят наряд Санта-Клауса. 
 
Дистанция гонки - 1 км. По завершению забега пройдут праздничный парад и награждение победителей на главной сцене.
 
После этого состоится торжественное открытие главной елки парка Горького. 
 
Планируется, что в акции примут участие более 300 человек.
 
Старт гонки - на площадке за кинотеатром «Парк».
 
Начало мероприятия – в 15:00.
 
Отметим, мероприятие пройдет при поддержке ротари-клубов города Харькова и Харьковской городской общественной организации «Креавита».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гонки санта-клаусов, рождество, харьков
 
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