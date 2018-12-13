13.12.2018 14:19

Перед католическим Рождеством пройдут гонки Санта-Клаусов

Состязания Santas Fun Run 2018 пройдут 23 декабря в Парке им. Горького.



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Ежегодная благотворительная акция «Santas Fun Run 2018» - веселые гонки в костюмах Санта-Клаусов - пройдет 23 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

По словам организаторов, цель мероприятия - собрать благотворительные средства для строительства в Харькове детской площадки для детей с особыми потребностями.

Так, за благотворительный взнос участникам забегов предоставят наряд Санта-Клауса.

Дистанция гонки - 1 км. По завершению забега пройдут праздничный парад и награждение победителей на главной сцене.

После этого состоится торжественное открытие главной елки парка Горького.

Планируется, что в акции примут участие более 300 человек.

Старт гонки - на площадке за кинотеатром «Парк».

Начало мероприятия – в 15:00.

Отметим, мероприятие пройдет при поддержке ротари-клубов города Харькова и Харьковской городской общественной организации «Креавита».