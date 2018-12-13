13.12.2018 15:49

Выставка авторской куклы пройдет в Харькове

Выставка авторских кукол «Сказочная феерия» пройдет с 18 декабря по 18 января в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).



//city.kharkov.ua

Выставку подготовили специально перед новогодними праздниками.

Всего представлено более 60 уникальных кукол, которые изготовили 24 мастерицы из девяти районов Харьковской области.

Куклы выполнены в различных художественных техниках.

Гости экспозиции смогут увидеть персонажей произведений «Алиса в Стране чудес», «Снежная королева», «Винни-Пух», «Принцесса на горошине», «Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов».

Открытие выставки состоится 18 декабря, начало -в 16:00. Вход - свободный.