Выставка авторской куклы пройдет в Харькове

Выставка авторских кукол «Сказочная феерия» пройдет с 18 декабря по 18 января в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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