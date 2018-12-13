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13.12.2018  15:49   

Выставка авторской куклы пройдет в Харькове

Выставка авторских кукол «Сказочная феерия» пройдет с 18 декабря по 18 января в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62).


//city.kharkov.ua
Выставку подготовили специально перед новогодними праздниками.
 
Всего представлено более 60 уникальных кукол, которые изготовили 24 мастерицы из девяти районов Харьковской области.
 
Куклы выполнены в различных художественных техниках.
 
Гости экспозиции смогут увидеть персонажей произведений «Алиса в Стране чудес», «Снежная королева», «Винни-Пух», «Принцесса на горошине», «Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов».
 
Открытие выставки состоится 18 декабря, начало -в 16:00. Вход - свободный. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  авторская кукла, выставка, харьков
 
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