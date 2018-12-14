Кубок молодежной лиги КВН пройдет в Харькове

«Зимний кубок-2018» Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоится 15 декабря 2018 года во Дворце студентов НТУ «ХПИ»
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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