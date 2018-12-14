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14.12.2018  17:42   

Кубок молодежной лиги КВН пройдет в Харькове

«Зимний кубок-2018» Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоится 15 декабря 2018 года во Дворце студентов НТУ «ХПИ»


//city.kharkov.ua
В игре примут участие команды школ, высших учебных заведений и коллективы из других городов Украины.
 
Они сыграют конкурс «Фристайл», команда-победитель которого станет обладателем зимнего Кубка КВН. 
 
Начало игры - в 18:00. 
 
Место проведения: ул.Пушкинская,79/2. 
 
Организатор мероприятия – Харьковский городской центр досуга молодежи и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  зимний кубок квн, харьков, дворец студентов хпи
 
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