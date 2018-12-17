17.12.2018 12:19

В Первой столице пройдет конкурс дизайнеров

К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных вузов.



//city.kharkov.ua

III Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды «Start Fashion» пройдет в марте в Харькове.

В этом году конкурс пройдет в пяти номинациях: «Street Fashion» - коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования; «National Style» - коллекции одежды по народным мотивам любой страны мира; «Deluxe» - коллекции одежды, предназначенной для торжественных событий, вечерних платьев; «Eco Style» - новая жизнь ненужных вещей, коллекции одежды из вторичных материалов (текстиля, бумаги, пластика и т.д.) и «Semicouture» - конкурс одного костюма, целостного художественного образа.

«Мы предоставляем платформу для развития и возможность молодым дизайнерам заявить о себе, выйти в мир моды. Преимуществом является то, что конкурс абсолютно бесплатный, и это открывает двери для всех молодых людей, которые работают в сфере дизайна одежды и хотят продемонстрировать свой творческий потенциал», – отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Мероприятие пройдет в два этапа - отборочный тур и финальный показ, который состоится 22 марта.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 15 декабря и завершится 15 февраля. Подать заявку можно, перейдя по ссылке.

Художественные эскизы или профессиональные фото коллекций нужно отправлять на электронную почту: innovation_molod@city.kharkov.ua.

Отметим, конкурс состоится в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019», которое будет проходить в Харькове с 22 по 24 марта 2019 года.

Справка. В 2018 году в конкурсе «Start Fashion» приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 регионов Украины. Инициатор «Start Fashion» – общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.