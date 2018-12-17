17.12.2018 18:53

На выходных в Муниципальной галерее откроется выставка Антона Ткаченко

Презентация проекта «Номенклатура» Антона Ткаченко состоится 22 декабря в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).



//city.kharkov.ua

Как отметили в галерее, «Номенклатура» - это своеобразный «музей памяти». Для создания экспонатов использовались фотографии. В целом проект состоит из четырех частей: «Я» - автопортреты; «Он и Она» - портреты родственников и близких друзей; «Мы» - коллажи, фиксирующие семейную историю; «Они» - призраки, которых мы выбрасываем из памяти, не фокусируясь на них. Проект «Номенклатура» задуман как долгоиграющий масштабный проект, уже сейчас в нем насчитывается более 400 работ. Первая часть проекта «Автопортреты» была представлена в прошлом году на конкурсе молодых украинских художников в Национальном музее Тараса Шевченко. В Муниципальной галерее покажут вторую часть «Номенклатуры».

«Фотографии служат рамкой, сам факт фотографии не важен. Имеет значение только результат переосмысления, который накладывается на нее. Так и вся история жизни - такой же шаблон, благодаря которому становится возможным переосмысление «старого» и создания «нового», - отметили в Муниципальной галерее.

Открытие выставки - в 18:00. Экспозиция будет работать до 22 января.

Справка. Антон Ткаченко родился в 1994 году в Харькове. Учился в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры. Большое внимание в своих проектах уделяет организации пространства. Соучредитель и участник кураторской группы «VIDSOTOK». Персональные проекты Антона Ткаченко были представлены в галереях Украины и Польши. Принимал участие в групповых выставках в Киеве, Харькове, Вене, Львове и Одессе, международном симпозиуме современного искусства «Бирючий», художественных резиденциях в Берлине и Люблине (Польша), фестивале «ГОГОЛЬFESТ», ярмарке современного искусства «Kyiv Art Week», в V Одесской биеннале современного искусства, лауреат фестиваля «NonStopMedia». Живет и работает в Харькове.