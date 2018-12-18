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18.12.2018  16:49   

В Первой столице пройдет благотворительный концерт с участием мировых звезд классической музыки

Благотворительный концерт «Классическая Феерия» с участием известных музыкантов из разных стран мира пройдет 21 декабря в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко.


//city.kharkov.ua
Откроет концерт выступление хора детей с нарушениями зрения Харьковского специального учебно-воспитательного комплекса им. В. Г. Короленко. Юные музыканты исполнят украинскую народную песню «Щедрик» в обработке Николая Леонтовича.
 
По словам основателя и художественного руководителя проекта «Классическая Феерия» Александра Дворниченко, в концерте примут участие музыканты мирового уровня, услышать которых в Украине просто невозможно. Они выйдут на сцену, чтобы подарить детям два часа волшебной музыки, а также внести творческий вклад в акцию по сбору средств на принтер Брайля для своих юных коллег-музыкантов – воспитанников специального учебно-воспитательного комплекса имени В.Г. Короленко с нарушениями зрения.
 
Так, кроме самого Александра (альт, Украина) и его брата Сергея (кларнет, США), на сцену выйдут виолончелист Ласло Фенио и скрипач Даниил Австрих из Германии, армянский музыкант-мультиинструменталист Арутюн Чколян, а также Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский», которым будет дирижировать заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко. В программе концерта прозвучат не только известные классические произведения, в этом году ее разнообразит звучание армянского народного инструмента – дудука.
 
Как отметил заместитель директора по воспитательной работе УВК им. Короленко Андрей Орлов, учебному учреждению не хватает учебной литературы, особенно новой, изданной шрифтом Брайля. Воспитанники УВК осваивают обычную школьную программу, а потом проходят внешнее независимое оценивание. И чтобы успешно пройти ЗНО и поступить в вуз, необходимо изучать дополнительную литературу. А такие издания шрифтом Брайля – редкость. Поэтому принтер, который не только печатает этим шрифтом, но и преобразовывает в него обычный текст, очень нужен воспитанникам комплекса. Помимо учебных текстов на нем также планируют печатать ноты. 
 
Справка. Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс имени В.Г. Короленко – специализированное учебное заведение для незрячих и слабовидящих детей, одно из старейших образовательных учреждений подобного рода в Украине.  Училище для незрячих детей открылось в Харькове в 1887 году по инициативе легендарного харьковского офтальмолога Леонарда Гиршмана. Средства на постройку училища собрали горожане.
 
Сегодня в школе учатся 197 детей с ограничениями по зрению из 13 областей Украины. С 1991 года при учебно-воспитательном комплексе работает филиал Детской музыкальной школы №13 им. Н. Коляды. На базе филиала 120 незрячих детей осваивают более 20 музыкальных инструментов, сформирован детский хор и хоровой коллектив «Классик», ансамбль народных инструментов «Слобожанські візерунки», оркестры шумовых инструментов: младший – «Промініці» и старший – «Пульс».
 
Благотворительный концерт «Классическая Феерия» с участием известных музыкантов из разных стран мира пройдет в этом году уже в седьмой раз.
Тэги:  благотворительный концерт, мировые звезды, харьков
 
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