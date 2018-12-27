27.12.2018 09:19

В центре Харькова – вкусное открытие выставки

27 декабря в 16:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» откроется фотовыставка «Вкусы Сумщины».



// ХОГА

«Изюминкой» официального открытия станет дегустация продуктов и медовых напитков, производимых в Сумской области.



Организаторы выставки - профессиональный фотограф Наталья Кармазина, отдел промоции и туризма Сумской областной государственной администрации, Управление культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации и ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма».



Мероприятие проводится в рамках «Дней Сумщины», накануне празднования 80-й годовщины образования Сумской области в 2019 году.



Выставка открыта для посещения до 9 января 2019 года. Вход - бесплатный.