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27.12.2018  09:19   

В центре Харькова – вкусное открытие выставки

27 декабря в 16:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» откроется фотовыставка «Вкусы Сумщины».


// ХОГА

«Изюминкой» официального открытия станет дегустация продуктов и медовых напитков, производимых в Сумской области.

Организаторы выставки - профессиональный фотограф Наталья Кармазина, отдел промоции и туризма Сумской областной государственной администрации, Управление культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации и ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма».

Мероприятие проводится в рамках «Дней Сумщины», накануне празднования 80-й годовщины образования Сумской области в 2019 году.

Выставка открыта для посещения до 9 января 2019 года. Вход - бесплатный.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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