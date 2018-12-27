В центре Харькова – вкусное открытие выставки

27 декабря в 16:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» откроется фотовыставка «Вкусы Сумщины».
«Изюминкой» официального открытия станет дегустация продуктов и медовых напитков, производимых в Сумской области.
Организаторы выставки - профессиональный фотограф Наталья Кармазина, отдел промоции и туризма Сумской областной государственной администрации, Управление культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации и ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма».
Мероприятие проводится в рамках «Дней Сумщины», накануне празднования 80-й годовщины образования Сумской области в 2019 году.
Выставка открыта для посещения до 9 января 2019 года. Вход - бесплатный.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: