02.01.2019 12:31

Скоро в Харькове появится Лаборатория сумасшедших ученых

ЛандауЦентр отметит пятилетний юбилей.



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4 января «ЛандауЦентр» будет праздновать 5-летие

Специальный гость мероприятия - «Лаборатория сумасшедших ученых».

«В этот день посетители смогут посмотреть химическое шоу, принять участие в экспериментах с высоким напряжением, познакомиться с почти настоящим динозавром», - рассказывают организаторы.

Начало мероприятия - в 12:00 по адресу: площадь Свободы, 6, вход со стороны Premier Palace Hotel Kharkiv.

Подробнее - по тел.: (050) 303-89-80 или на сайте

Справка. «ЛандауЦентр» - первый и на сегодня единственный приуниверситетский центр интерактивной науки, работающий уже 5 лет. На выставочных площадках, где размещены уникальные экспонаты, демонстрируются различные научные законы и явления. Каждый посетитель может самостоятельно экспериментировать, учиться, принимать участие в любых интерактивных действиях и программах.