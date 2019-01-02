02.01.2019 12:31
Скоро в Харькове появится Лаборатория сумасшедших ученых
ЛандауЦентр отметит пятилетний юбилей.
//sertse-viddau-dityam.space
4 января «ЛандауЦентр» будет праздновать 5-летие
Специальный гость мероприятия - «Лаборатория сумасшедших ученых».
«В этот день посетители смогут посмотреть химическое шоу, принять участие в экспериментах с высоким напряжением, познакомиться с почти настоящим динозавром», - рассказывают организаторы.
Начало мероприятия - в 12:00 по адресу: площадь Свободы, 6, вход со стороны Premier Palace Hotel Kharkiv.
Подробнее - по тел.: (050) 303-89-80 или на сайте
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Справка. «ЛандауЦентр» - первый и на сегодня единственный приуниверситетский центр интерактивной науки, работающий уже 5 лет. На выставочных площадках, где размещены уникальные экспонаты, демонстрируются различные научные законы и явления. Каждый посетитель может самостоятельно экспериментировать, учиться, принимать участие в любых интерактивных действиях и программах.