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02.01.2019  12:31   

Скоро в Харькове появится Лаборатория сумасшедших ученых

ЛандауЦентр отметит пятилетний юбилей.


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4 января «ЛандауЦентр» будет праздновать 5-летие
 
Специальный гость мероприятия - «Лаборатория сумасшедших ученых».
 
«В этот день посетители смогут посмотреть химическое шоу, принять участие в экспериментах с высоким напряжением, познакомиться с почти настоящим динозавром», - рассказывают организаторы.
 
Начало мероприятия - в 12:00 по адресу: площадь Свободы, 6, вход со стороны Premier Palace Hotel Kharkiv.
 
Подробнее - по тел.: (050) 303-89-80 или на сайте.
 
Справка. «ЛандауЦентр» - первый и на сегодня единственный приуниверситетский центр интерактивной науки, работающий уже 5 лет. На выставочных площадках, где размещены уникальные экспонаты, демонстрируются различные научные законы и явления. Каждый посетитель может самостоятельно экспериментировать, учиться, принимать участие в любых интерактивных действиях и программах.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  юбилей, ландауцентр, харьков
 
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