Главная Новости Культура и Туризм В Харькове массово исполнят рождественскую колядку
03.01.2019  09:01   

В Харькове массово исполнят рождественскую колядку

12 января на площади Свободы харьковчане вместе с жителями 30 городов Украины и 5 стран мира одновременно исполнят колядку «Новая радость стала».


// ХОГА
Одна из самых известных колядок прозвучит третий раз подряд во время «Вертеп-феста», который пройдет в Харькове 12-13 января.

Ее исполнят 12 января в 14:30 на площади Свободы сразу после Парада вертепов.

«Мы координируемся с другими зимними фестивалями, центрами культуры других городов с тем, чтобы в один день и время спеть вместе эту известную и любимую многими колядку, - рассказывает главный координатор фестиваля, директор БО «БФ «Харьков с тобой» Елена Рофе-Бекетова. - Надеемся, что в ее исполнении в Харькове примут участие все участники вертеп-парада, и «Новая радость» прозвучит более чем в 1000 голосов. Хотим, чтобы она звучала над Украиной и защищала всех, как своеобразный купол добра и надежды».

В первый год всеукраинской акции - в 2017-м - в ней принимали участие 3 города, в 2018-м к ним добавились еще 2, а в 2019 году к участию уже присоединились 30 городов и сел Украины и 5 стран - Англия, Австрия, Нидерланды, Польша и Германия.

К событию приобщатся творческие коллективы, общественные организации и государственные учреждения из всей Украины - от Львова, Ивано-Франковска и Хмельницкого до Полтавы и Сум, а также Донецкой и Луганской областей. Уже второй год подряд в акции будет участвовать Хмельницкий камерный муниципальный хор.

В этом году к акции присоединится и молодежь из Германии и Польши. В польском городе Прошовице с согласия местного муниципалитета будут петь колядку на большом городском фестивале.

Каждый желающий может стать организатором всеукраинской акции в своем городе. А также можно присоединиться к ней, придя к выбранной локации в одном из городов-участников.

Кроме того, организаторы предлагают 12 января в 14:30 всем желающим спеть «Новая радость стала», сделать во время пения видеоселфи, а затем разместить его на своей странице и странице Вертеп-Фест у Харкові в Фейсбуке и/или в Инстаграм с хэштегом #НоваРадисть, #ВертепФест2019.

 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вертеп-фест, колядка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.01 Концерты, фестивали В Харькове начался Вертеп-Фест - 2018   12.01 Культура и Туризм Вертеп-фест: в Харькове заиграют карпатские трембиты 11.01 Общество Харьковчан приглашают на мастер-классы от участников вертеп-феста
 
 

Видео

2 500 школьников из Новобаварского района посетили театр детей "Тимур"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 