В Харькове массово исполнят рождественскую колядку

03.01.2019 09:01

12 января на площади Свободы харьковчане вместе с жителями 30 городов Украины и 5 стран мира одновременно исполнят колядку «Новая радость стала».

Одна из самых известных колядок прозвучит третий раз подряд во время «Вертеп-феста», который пройдет в Харькове 12-13 января.

Ее исполнят 12 января в 14:30 на площади Свободы сразу после Парада вертепов.

«Мы координируемся с другими зимними фестивалями, центрами культуры других городов с тем, чтобы в один день и время спеть вместе эту известную и любимую многими колядку, - рассказывает главный координатор фестиваля, директор БО «БФ «Харьков с тобой» Елена Рофе-Бекетова. - Надеемся, что в ее исполнении в Харькове примут участие все участники вертеп-парада, и «Новая радость» прозвучит более чем в 1000 голосов. Хотим, чтобы она звучала над Украиной и защищала всех, как своеобразный купол добра и надежды».

В первый год всеукраинской акции - в 2017-м - в ней принимали участие 3 города, в 2018-м к ним добавились еще 2, а в 2019 году к участию уже присоединились 30 городов и сел Украины и 5 стран - Англия, Австрия, Нидерланды, Польша и Германия.

К событию приобщатся творческие коллективы, общественные организации и государственные учреждения из всей Украины - от Львова, Ивано-Франковска и Хмельницкого до Полтавы и Сум, а также Донецкой и Луганской областей. Уже второй год подряд в акции будет участвовать Хмельницкий камерный муниципальный хор.

В этом году к акции присоединится и молодежь из Германии и Польши. В польском городе Прошовице с согласия местного муниципалитета будут петь колядку на большом городском фестивале.

Каждый желающий может стать организатором всеукраинской акции в своем городе. А также можно присоединиться к ней, придя к выбранной локации в одном из городов-участников.

Кроме того, организаторы предлагают 12 января в 14:30 всем желающим спеть «Новая радость стала», сделать во время пения видеоселфи, а затем разместить его на своей странице и странице Вертеп-Фест у Харкові в Фейсбуке и/или в Инстаграм с хэштегом #НоваРадисть, #ВертепФест2019.