Участники рождественской выставки приглашают на творческую встречу

9 января в 12.00 «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с участниками областной выставки художественных работ «Рождественский подарок Слобожанщине».
Рождественская выставка преподавателей и учащихся Лозовской детской художественной школы проходит в галерее с 20 декабря 2018 года по 12 января 2019 года.
На выставке представлено большое жанровое многообразие художественных работ: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетно-тематические и абстрактные композиции, иллюстрации к литературным произведениям, выполненные в различных техниках живописи и графики, а также скульптуру малых форм и произведения декоративно прикладного искусства. В экспозицию вошли работы преподавателей и учеников разных лет.
На творческой встрече зрители смогут познакомиться с работами преподавателей Лозовской детской художественной школы - талантливыми мастерами изобразительного искусства, учениками и выпускниками, которые составляют элиту национального творческого потенциала художников современного украинского искусства, послушать рассказ о творческом пути и задать вопрос.
Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ авторов выставки. Вход – свободный.
Школа гордится своими выдающимися выпускниками, которые составляют элиту национального творческого потенциала художников современного украинского художественного искусства, известных не только в Украине, но и за ее пределами. Среди них известные украинские художники - Александр Резниченко, Альбина Ялоза, Александр Скобцов, Елена Ткаченко, Елена Сотник, Дмитрий Коптилов и другие.
Могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки.
Снег, по прогнозам синоптиков, начнется ближе к обеду. В городе небольшой, в юго-восточной части области сильный снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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