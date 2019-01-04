Участники рождественской выставки приглашают на творческую встречу

04.01.2019 14:01

9 января в 12.00 «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с участниками областной выставки художественных работ «Рождественский подарок Слобожанщине».

Рождественская выставка преподавателей и учащихся Лозовской детской художественной школы проходит в галерее с 20 декабря 2018 года по 12 января 2019 года.

На выставке представлено большое жанровое многообразие художественных работ: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетно-тематические и абстрактные композиции, иллюстрации к литературным произведениям, выполненные в различных техниках живописи и графики, а также скульптуру малых форм и произведения декоративно прикладного искусства. В экспозицию вошли работы преподавателей и учеников разных лет.

На творческой встрече зрители смогут познакомиться с работами преподавателей Лозовской детской художественной школы - талантливыми мастерами изобразительного искусства, учениками и выпускниками, которые составляют элиту национального творческого потенциала художников современного украинского искусства, послушать рассказ о творческом пути и задать вопрос.



Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ авторов выставки. Вход – свободный.

В Лозовской детской художественной школе в течение шести лет ученики получают начальное художественное образование по предметам: рисунок, живопись, композиция, скульптура, история изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство. За годы существования начальное художественное образование получили более 500 учеников.

Школа гордится своими выдающимися выпускниками, которые составляют элиту национального творческого потенциала художников современного украинского художественного искусства, известных не только в Украине, но и за ее пределами. Среди них известные украинские художники - Александр Резниченко, Альбина Ялоза, Александр Скобцов, Елена Ткаченко, Елена Сотник, Дмитрий Коптилов и другие.