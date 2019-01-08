08.01.2019 11:02

В Харькове пройдет творческая встреча с художницей, победившей в областном конкурсе

10 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с Аленой Кичкиной, обладательницей Гран-при конкурса художников Харьковщины «Ненька», проходившем в 2018 году.



// cultura.kh.ua

Алена Кичкина – профессиональный художник. Овладев станковой живописью, она увлеклась народными росписями. Сначала освоила петриковскую, затем жостовсткую и тагильскудю. И, наконец, ее заинтересовал китайская живопись гохуа.

«Если поехать учиться в Петриковку не составило большого труда, в Жостово и Тагил – уже немного сложнее, но достижимо, то для того, чтобы учиться в Китае, пришлось приложить немало усилий. Для вступления в китайский университет ей пришлось сдавать 1200 иероглифов и предварительно найти в Харькове преподавателя китайского языка», – рассказали организаторы.



На творческой встрече можно будет увидеть слайд-шоу работ Алены Кичкиной, послушать рассказ о творческом пути и задать вопросы. Вход свободный.