В Харькове пройдет творческая встреча с художницей, победившей в областном конкурсе

10 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с Аленой Кичкиной, обладательницей Гран-при конкурса художников Харьковщины «Ненька», проходившем в 2018 году.
Алена Кичкина – профессиональный художник. Овладев станковой живописью, она увлеклась народными росписями. Сначала освоила петриковскую, затем жостовсткую и тагильскудю. И, наконец, ее заинтересовал китайская живопись гохуа.
«Если поехать учиться в Петриковку не составило большого труда, в Жостово и Тагил – уже немного сложнее, но достижимо, то для того, чтобы учиться в Китае, пришлось приложить немало усилий. Для вступления в китайский университет ей пришлось сдавать 1200 иероглифов и предварительно найти в Харькове преподавателя китайского языка», – рассказали организаторы.
На творческой встрече можно будет увидеть слайд-шоу работ Алены Кичкиной, послушать рассказ о творческом пути и задать вопросы. Вход свободный.
Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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давл.:
ветер: