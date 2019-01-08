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08.01.2019  15:29   

В центре Харькова завтра покажут праздничный вертеп

9 января в Областном центре культуры и искусства, что на Пушкинской, 62, состоится Рождественский театрализованный концерт-вертеп «Всем счастья и добра желаем и праздничным вертепом всех поздравляем».


// cultura.kh.ua

Концерт подготовлен воспитанниками Зачепиловской детской музыкальной школы и кружковцами районного дома культуры.

Все желающие смогут не только насладиться традиционными украинскими колядки и окунуться в праздничную рождественскую атмосферу, но и узнать как праздновали Рождество, Крещение и другие новогодние праздники на Харьковщине, пообщаться с носителем нематериальных культурных традиций Светланой Чулей.

По окончании концерта состоится экскурсия по выставке авторских кукол «Сказочная феерия», на которой у посетителей будет возможность увидеть около 120 работ, изготовленных разными мастерицами из 9 районов Харьковской области в различных художественных техниках.

Начало концерта в 12.00. Вход свободный для всех желающих.

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  вертеп, рождество, харьков, новый год
 
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