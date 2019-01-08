В центре Харькова завтра покажут праздничный вертеп

9 января в Областном центре культуры и искусства, что на Пушкинской, 62, состоится Рождественский театрализованный концерт-вертеп «Всем счастья и добра желаем и праздничным вертепом всех поздравляем».
Концерт подготовлен воспитанниками Зачепиловской детской музыкальной школы и кружковцами районного дома культуры.
Все желающие смогут не только насладиться традиционными украинскими колядки и окунуться в праздничную рождественскую атмосферу, но и узнать как праздновали Рождество, Крещение и другие новогодние праздники на Харьковщине, пообщаться с носителем нематериальных культурных традиций Светланой Чулей.
По окончании концерта состоится экскурсия по выставке авторских кукол «Сказочная феерия», на которой у посетителей будет возможность увидеть около 120 работ, изготовленных разными мастерицами из 9 районов Харьковской области в различных художественных техниках.
Начало концерта в 12.00. Вход свободный для всех желающих.
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До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: