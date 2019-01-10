Евровидение: в полуфинале Нацотбора - два представителя Харькова

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРВЫЙ объявили
имена полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019 .
С 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей:
Freedom jazz
KAZKA
YUKO
The Hypnotunez
LAUD
TAYANNA
Brunettes Shoot Blondes
VERA KEKELIA
ЦеШо
Ivan NAVI
ANNA MARIA
BAHROMA
LETAY
КiRA MAZUR
KHAYAT
«Национальный отбор вновь радует очень качественным составом исполнителей и совершенно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Самое ценное, что снова готовы бороться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особый мир музыки - конкурс Евровидение », - отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.
Нас же интересует из этого списка Вера Кеклия и дуэт ANNA MARIA.
Как сообщает
NR - Вера Кекелия - экс-участница группы "А.Р.М.И.Я", суперфиналистка конкурса "Голос країни" и актриса проекта "Квартал 95", а также рок-инди-группы "Letay". Последний коллектив был основан в Харькове в 2010 году и тогда назывался "We Are!!". Сейчас в его состав входит фронтмен Илья Резников, Дмитрий Натаров, Андрей Панасюк и Майя Скорик.
Участницы группы Anna-Maria - сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк учились в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого и даже получали почетное звания "Харьковчанин года" в номинации "Деятели науки, культуры и искусства".
Всего в национальном отборе примут участие 16 музыкальных коллективов и исполнителей. Порядок их выступлений будет определен на традиционной жеребьевке 22 января, а сами полуфиналы состоятся 9 и 16 февраля. Спустя неделю после второго из них состоится решающий раунд, который и определит участника от Украины.