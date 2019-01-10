Евровидение: в полуфинале Нацотбора - два представителя Харькова

10.01.2019 18:59

Объявили имена полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019.

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРВЫЙ объявили имена полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019 .

С 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей:

Braii

Freedom jazz KAZKA YUKO The Hypnotunez LAUD TAYANNA Brunettes Shoot Blondes VERA KEKELIA ЦеШо Ivan NAVI ANNA MARIA BAHROMA LETAY КiRA MAZUR KHAYAT

«Национальный отбор вновь радует очень качественным составом исполнителей и совершенно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Самое ценное, что снова готовы бороться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особый мир музыки - конкурс Евровидение », - отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Нас же интересует из этого списка Вера Кеклия и дуэт ANNA MARIA.