14.01.2019 13:01

Архиепископ УПЦ представит выставку пейзажей Слобожанщины и Крыма

С 17 января по 2 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет персональная выставка живописи харьковского художника Архимандрита Николая (Анатолия Мороза) «Там в широком поле воля ...» (Т. Г. Шевченко ).



// culturа.kh.ua

Живописная украинская природа в разных ее проявлениях является основной в творчестве Анатолия Мороза, она воплотилась в ярких и живых пейзажах и натюрмортах, которые будут экспонироваться на выставке.



Можно будет увидеть новые работы художника: слобожанские и крымские пейзажи, сделанные по старым этюдам, и большое разнообразие натюрмортов.



Анатолий Мороз – Архимандрит православной церкви Украины, но несмотря на это уже много лет реализует себя и в качестве художника, так как считает, что творчество также помогает приблизиться к миру духовному.

«Будучи осведомленным в искусстве и его истории человеком, Архимандрит Николай нашел свой авторский стиль, объединяющий и реализм, с его вниманием к окружающей действительности, постимпрессионизм, с выявлением основных природных форм, декоративизм и плавность ар-нуво, мечтательность романтизма. В работах Анатолия Мороза прослеживается большой интерес к исследованию окружающего мира. Ибо природа способна настроить человека на философские размышления, помогает задуматься над сущностью бытия, и в простых вещах увидеть присутствие Бога», – рассказывают организаторы выставки.



Торжественное открытие выставки состоится 17 января в 17:00. Вход свободный. Адрес: Госпром (площадь Свободы, 5), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: ВТ – СБ, 11:00 – 19:00.



Во время работы выставки состоится ряд мероприятий:



23 января в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 5. Лектор – психолог, филолог, журналист Северина Лорина Владимировна.



24 января в 17:00 – лекция М. М. Красикова «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина».



29 января в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 14. Лектор – доктор искусствоведения Шило А. В.



30 января в 17:00 – творческая встреча с Валентиной Олемпиюк-Винниковой, победительницей в номинации «Живопись» в конкурсе художников Харьковщины «Мамочка», который проводился КЗ «ООМЦКИ» в 2018 году.



31 января в 17:00 – творческая встреча с автором выставки «Там в широком поле воля...» харьковским художником Архимандритом Николаем (Анатолием Морозом).