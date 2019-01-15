Выставка рисунков украинских и американских школьников открылась в Харькове (ФОТО)

Выставку можно посетить до 28 января.
В Харьковском художественном музее открылась выставки рисунков школьников Харькова и города-побратима Цинциннати (США) «Зимние праздники».
В экспозицию вошли по 60 рисунков украинских и американских школьников, которые учатся в Художественной школе №1 им. Репина, Харьковской специализированной школе №133 «Лицей искусств» и в трех школах Цинциннати.
Сегодня же юные художники получили памятные сертификаты участников этого арт-проекта.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: