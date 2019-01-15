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15.01.2019  08:18   

Выставка рисунков украинских и американских школьников открылась в Харькове (ФОТО)

Выставку можно посетить до 28 января.


// city.kharkov.ua

В Харьковском художественном музее открылась выставки рисунков школьников Харькова и города-побратима Цинциннати (США) «Зимние праздники».

В экспозицию вошли по 60 рисунков украинских и американских школьников, которые учатся в Художественной школе №1 им. Репина, Харьковской специализированной школе №133 «Лицей искусств» и в трех школах Цинциннати.

Сегодня же юные художники получили памятные сертификаты участников этого арт-проекта.



 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, харьков
 
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