17.01.2019 08:36

Уличные лавочки представят на фотовыставке в центре Харькова

С 17 января по 2 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться фото-поэтическое эссе харьковчанина Николая Колесника «Ожидание встречи».



// cultura.kh.ua

Тема лавок, которая присутствует в фото-эссе, выбрана не случайно. Ведь именно на скамейке в парке, наедине с собой, человек может отдохнуть, на некоторое время забыть о проблемах, рутина, суету, подумать о высоком, почувствовать связь с природой, наполниться позитивной энергетикой и спокойствием.

«Попутешествовав по миру половину своей жизни захотелось подчеркнуть красоту нашей земли. Возможно кто-то, посмотрев на эти фото, выйдет на улицу и не захочет бить ногами скамейки или окна в неубранных подъездах. Возможно появится в них желание сделать уборку в доме, потом на улице, а потом и на планете...» – объясняет свои работы М. Колесник.



Николай Колесник – фотограф-любитель, который увлекается нахождением прекрасного в мелочах: ​​в пожелтевшей осенней листве, в зимних заснеженных деревьях, в паутине, что усеяна капельками росы ... Автор показывает природу такой, какая она есть, находя оригинальные сюжеты и композиции, и при этом, не пользуясь специальной фототехникой и последующей обработкой фотографий. Работы Николая Колесника доказывают, что красота находится совсем рядом, и каждый может к ней прикоснуться.



Открытие выставки состоится 17 января в 17.00. Вход свободный



Во время выставки состоится ряд мероприятий:



23 января в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 5. Лектор – психолог, филолог, журналист Северина Лорина Владимировна.



24 января в 17:00 – лекция М. М. Красикова «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина».



29 января в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 14. Лектор – доктор искусствоведения Шило А. В.



30 января в 17:00 – творческая встреча с Валентиной Олемпиюк-Винниковой, победительницей в номинации «Живопись» в конкурсе художников Харьковщины «Ненька», который проводился КЗ «ООМЦКИ» в 2018 году.



31 января в 17:00 – творческая встреча с автором выставки «Там в широком поле воля...» харьковским художником архимандритом Николаем (Анатолием Морозом).