17.01.2019 13:19

Открывается выставка харьковского фотографа Николая Колесникова «Ожидание встречи»

Работы будут представлены в галерее «Мистецтво Слобожанщины».



//city.kharkov.ua

Выставка фото-поэтического эссе харьковского фотографа Николая Колесника «Ожидание встречи» откроется сегодня, 17 января, в галерее «Мистецтво Слобожанщины».

Николай Колесник - фотограф-любитель, который увлекается нахождением прекрасного в мелочах: в пожелтевшей осенней листве, в зимних заснеженных деревьях. Автор показывает природу такой, какая она есть, находя оригинальные сюжеты и композиции, при этом не пользуясь специальной фототехникой и последующей обработкой фотографий.

По словам организаторов выставки, работы Николая Колесника показывают, что красота находится совсем рядом, и каждый может к ней прикоснуться.

«Попутешествовав по миру половину своей жизни, захотелось подчеркнуть красоту нашей земли. Возможно, кто-то, посмотрев на эти фото, выйдет на улицу и не захочет бить ногами скамейки или окна в неубранных подъездах. Возможно, появится в них желание сделать уборку в доме, потом на улице, а потом и на планете», - отметил фотограф.