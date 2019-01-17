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17.01.2019  13:19   

Открывается выставка харьковского фотографа Николая Колесникова «Ожидание встречи»

Работы будут представлены в галерее «Мистецтво Слобожанщины».


//city.kharkov.ua
Выставка фото-поэтического эссе харьковского фотографа Николая Колесника «Ожидание встречи» откроется сегодня, 17 января, в галерее «Мистецтво Слобожанщины».
 
Николай Колесник - фотограф-любитель, который увлекается нахождением прекрасного в мелочах: в пожелтевшей осенней листве, в зимних заснеженных деревьях. Автор показывает природу такой, какая она есть, находя оригинальные сюжеты и композиции, при этом не пользуясь специальной фототехникой и последующей обработкой фотографий. 
 
По словам организаторов выставки, работы Николая Колесника показывают, что красота находится совсем рядом, и каждый может к ней прикоснуться.
 
«Попутешествовав по миру половину своей жизни, захотелось подчеркнуть красоту нашей земли. Возможно, кто-то, посмотрев на эти фото, выйдет на улицу и не захочет бить ногами скамейки или окна в неубранных подъездах. Возможно, появится в них желание сделать уборку в доме, потом на улице, а потом и на планете», - отметил фотограф.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фото-выставка, колесников, харьков
 
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