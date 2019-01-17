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17.01.2019  17:19   

На выходных откроется выставка картин Юлии Кухтиной

Презентация работ харьковской художницы Юлии Кухтиной будет проходить в Художественном музее.


//kharkivoda.gov.uа
Открытие выставки харьковчанки Юлии Кухтиной состоится 18 января в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.
 
В экспозиции представлено около 40 работ.
 
Много лет сотрудничая с Харьковским государственным академическим театром музкомедии, Юлия Кухтина хорошо изучила его репертуар, характерные роли, в которых выступают актеры.
 
Именно эти костюмированные композиционные портреты занимают большую часть экспозиции.
 
Также на выставке представлены портреты современников художницы, автопортреты, ню, а также пейзажи и натюрморты.
 
Справки - по тел. 706-33-94.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка портретов, кухтина, харьков
 
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