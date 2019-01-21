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21.01.2019  09:04   

Фотовыставка, посвященная «Турбоатому», откроется в Харькове

С 22 по 29 января в ИВЦ «Бузок» пройдет фотовыставка «Шаг за пределы привычного».


// Facebook/Buzok

Экспозиция, в которую вошло 45 фотографий, посвящена 85-летию АО «Турбоатом».

Это креативный проект, в котором, по словам организаторов, воплощена популярная сегодня идея сочетать несочетаемое.

В фотопроекте представлены 12 коллективов первой и современной столиц Украины.  

Эти коллективы представляют совершенно разные области искусства, но при этом имеют большой творческий потенциал:

– труппа ХНАТОБа им. Н. В. Лысенко;

– спортсмены Barstylers workout club;

– коллектив Freak Circus Corporation (г. Киев);

– воздушный эквилибрист Боб Гвоздецкий;

– рыцари клуба исторической реконструкции «Князь»;

– артисты Харьковского государственного цирка;

– футбольная команда «Турбоатома»;

– мотоциклы Harley-Davidson коллектива Free Bikers и т.п.

Официальное открытие выставки состоится 22 января в 11.00. В нем примут учстие предствительли городской и областной администраций.

Тэги:  выставка, харьков
 
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