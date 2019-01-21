Фотовыставка, посвященная «Турбоатому», откроется в Харькове

С 22 по 29 января в ИВЦ «Бузок» пройдет фотовыставка «Шаг за пределы привычного».
Экспозиция, в которую вошло 45 фотографий, посвящена 85-летию АО «Турбоатом».
Это креативный проект, в котором, по словам организаторов, воплощена популярная сегодня идея сочетать несочетаемое.
В фотопроекте представлены 12 коллективов первой и современной столиц Украины.
Эти коллективы представляют совершенно разные области искусства, но при этом имеют большой творческий потенциал:
– труппа ХНАТОБа им. Н. В. Лысенко;
– спортсмены Barstylers workout club;
– коллектив Freak Circus Corporation (г. Киев);
– воздушный эквилибрист Боб Гвоздецкий;
– рыцари клуба исторической реконструкции «Князь»;
– артисты Харьковского государственного цирка;
– футбольная команда «Турбоатома»;
– мотоциклы Harley-Davidson коллектива Free Bikers и т.п.
Официальное открытие выставки состоится 22 января в 11.00. В нем примут учстие предствительли городской и областной администраций.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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