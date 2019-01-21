21.01.2019 09:04

Фотовыставка, посвященная «Турбоатому», откроется в Харькове

С 22 по 29 января в ИВЦ «Бузок» пройдет фотовыставка «Шаг за пределы привычного».



// Facebook/Buzok

Экспозиция, в которую вошло 45 фотографий, посвящена 85-летию АО «Турбоатом».



Это креативный проект, в котором, по словам организаторов, воплощена популярная сегодня идея сочетать несочетаемое.



В фотопроекте представлены 12 коллективов первой и современной столиц Украины.



Эти коллективы представляют совершенно разные области искусства, но при этом имеют большой творческий потенциал:



– труппа ХНАТОБа им. Н. В. Лысенко;



– спортсмены Barstylers workout club;



– коллектив Freak Circus Corporation (г. Киев);



– воздушный эквилибрист Боб Гвоздецкий;



– рыцари клуба исторической реконструкции «Князь»;



– артисты Харьковского государственного цирка;



– футбольная команда «Турбоатома»;



– мотоциклы Harley-Davidson коллектива Free Bikers и т.п.



Официальное открытие выставки состоится 22 января в 11.00. В нем примут учстие предствительли городской и областной администраций.