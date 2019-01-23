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23.01.2019  08:43   

ХНАТОБ вошел в организацию Opera Europa, объединяющую оперные театры и фестивали из 43 стран

Торжественная церемония подписания договора о присоединении Схід OPERA к организации Opera Europa состоялась 22 января.


// ХОГА

Opera Europa объединяет около 200 оперных театров и фестивалей из 43 стран. Присоединение к организации открывает широкие возможности сотрудничества с известными режиссерами, дирижерами, солистами, а также участия в крупнейших международных фестивалях. Также Opera Europa предоставляет своим участникам возможности онлайн-трансляции спектаклей, открывает доступ к форумам, ежегодным конференциям, информационным ресурсам (электронным базам данных, спискам рассылки, спискам ключевых сотрудников театров для облегчения общения) и др.

Директор Opera Europa Николас Пейн отметил, что Харьковский национальный театр оперы и балета не только получит положительные результаты от присоединения к организации, но и сам много привнесет в нее.

«Это взаимная работа, взаимная выгода. Мы обмениваемся успешными практиками в хозяйственной деятельности и искусстве. Можем обмениваться и производством продукции. И я думаю, что мы можем помочь в продвижении украинского искусства в Европе», - сказал Николас Пейн.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  хнатоб, харьков
 
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