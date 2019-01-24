В Муниципальной галерее пройдет выставка Виктора Погорелова

С 25 января по 16 февраля в Харьковской муниципальной галерее представят проект «Антиномия» харьковского художника-монументалиста Виктора Погорелова.
Как отметили в галерее, это новые работы, которые продолжат идею экспозиций «Пазлы», «Рельеф» и «Аллюзии».
«В своем новом проекте художник продолжает работать над проблемами человека и общества, их взаимопроникновением и противоречием. Автор формирует свое видение о мире людей, поиске смысла, путях преодоления и внутренней борьбе. Через ассоциативные визуально-пластические образы художник демонстрирует свое отношение к событиям, которые происходят в мире сильного человека», - рассказали в галерее.
Открытие состоится 25 января, начало - в 18:00. Место проведения: ул. Чернышевская, 15.
Справка. Виктор Погорелов родился в 1954 году в Харькове. В 1971-1976 годах учился в Харьковском художественно-промышленном институте (ныне - Харьковская государственная академия дизайна и искусств). Заслуженный деятель искусств Украины, доцент Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
С 1975 года активно участвует в республиканских, всеукраинских, международных выставках, которых насчитывается уже более 200. Провел персональные выставки в Украине и США.
Виктор Погорелов выполнил тематические росписи во многих университетах, академиях и библиотеках Украины. Его живописные произведения хранятся в государственных и частных собраниях Канады, США, Мексики, Китая, Литвы, Германии, Италии и др. стран мира.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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