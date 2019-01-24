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24.01.2019  12:29   

В Муниципальной галерее пройдет выставка Виктора Погорелова

С 25 января по 16 февраля в Харьковской муниципальной галерее представят проект «Антиномия» харьковского художника-монументалиста Виктора Погорелова.


// city.kharkov.ua

Как отметили в галерее, это новые работы, которые продолжат идею экспозиций «Пазлы», «Рельеф» и «Аллюзии».

«В своем новом проекте художник продолжает работать над проблемами человека и общества, их взаимопроникновением и противоречием. Автор формирует свое видение о мире людей, поиске смысла, путях преодоления и внутренней борьбе. Через ассоциативные визуально-пластические образы художник демонстрирует свое отношение к событиям, которые происходят в мире сильного человека», - рассказали в галерее.

Открытие состоится 25 января, начало - в 18:00. Место проведения: ул. Чернышевская, 15.

Справка. Виктор Погорелов родился в 1954 году в Харькове. В 1971-1976 годах учился в Харьковском художественно-промышленном институте (ныне - Харьковская государственная академия дизайна и искусств). Заслуженный деятель искусств Украины, доцент Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

С 1975 года активно участвует в республиканских, всеукраинских, международных выставках, которых насчитывается уже более 200. Провел персональные выставки в Украине и США.

Виктор Погорелов выполнил тематические росписи во многих университетах, академиях и библиотеках Украины. Его живописные произведения хранятся в государственных и частных собраниях Канады, США, Мексики, Китая, Литвы, Германии, Италии и др. стран мира.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, харьков
 
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