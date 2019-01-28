Выставку известного украинского графика презентуют в Харькове

28.01.2019 14:31

С 30 января в Художественном музее откроется выставка графики Алексея Фищенко.

Экспозиция, организованная совместно с Музеем украинской живописи (г. Днепр), состоит из работ известного украинского графика из коллекции сына мастера и из сборника харьковского музея.

«Жизнь – основная тема в произведениях моего отца, – рассказывает Дмитрий Фищенко. – Он был очень счастливым человеком, несмотря на то, что прошел всю войну. Все работы этой серии – это украинские пейзажи, выполненные в технике цветной линогравюры. Произведения в определенной степени декоративны, впрочем, автор не ставит целью изобразить определенное место подробно и узнаваемо, он демонстрирует свой собственный мир, в который и стремится поместить зрителя».

Экспозицию дополняют работы Алексея Фищенко в жанре натюрморта из коллекции Харьковского художественного музея.